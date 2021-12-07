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社會 社會焦點 保障人權

渣男繼父收押！　「謝謝　愛你呦」6歲兒稚嫩童音報平安

▲王女與兒子。（圖／記者唐詠絮攝）

▲王女與兒子。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化粘男長期虐打王姓前妻及6歲繼子，在正義哥徐奕的協助下將影片曝光，引發社會公憤，得知前夫粘男被收押後，王女幫兒子錄一段影片，「徐奕伯伯，辛苦你了，謝謝，愛你呦」，從男童的臉上看出安心的稚嫩笑容，但只要想到男童的遭遇，依舊令人感到揪心、氣憤與難過。

徐奕踢爆發生在今年3月間，連續踢飛兒子的影片，剛暴打完王女的粘男，緊接著對小孩出氣，王女偷偷躲在一旁側錄，無視男童倒下頭撞到地板、木椅，過程中還大罵男童「白目小」、「你眼淚嘎我滴落來拰試試看！恁北最討厭人哭」、你越哭我嘛是踹10下，這段連續用腳踢飛男童7次，影片曝光後，讓網友大罵粘男真的比畜生還不如。

▲彰化看守所 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲粘男被羈押禁見。（圖／記者唐詠絮攝）

王女與黏男相識6年，於2018年開始對2母子家暴，王女說，孩子雖然只有6歲、還長期受虐，但心裡想的都是保護媽媽，「半夜他會爬起來摸摸我的頭，我問他為什麼還不睡覺，他說他要看看媽媽是不是還活著？然後對我說，媽媽你不要害怕，我會保護你。」


日前王女一度以為前夫被無保釋回，2母子深怕粘男又會回來找他們，嚇得躲在棉被裡發抖暴哭，目前王女與男童雖已安置在安全處，但心中恐懼至今仍揮之不去。

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