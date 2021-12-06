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社會 社會焦點 保障人權

暴打妻兒2年！彰化渣男進看守所　一夜好眠但沒胃口

▲彰化看守所 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲粘男進入彰化看守所 。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣粘姓男子涉嫌對王姓妻子及6歲繼子家暴，檢方訊後，認為粘男有逃亡、勾串共犯及證人之虞，同時有事實足認其有反覆實施同一犯罪之虞，昨(5)日深夜被法院羈押禁見，進入彰化看守所單人入住，據悉他整夜睡得不錯，心情平靜，情緒安穩，但對早餐似乎沒有胃口沒有多吃，下午所方會安排放風。

法務部矯正署彰化看守所表示，粘男昨日晚間11時許入所，目前先安排單人入住，沒有與任何收容人同房，入所時檢查身體血壓139、心跳正常，所內也有準備餐點，但粘男表示想入睡。情緒沒有浮動，神情看來相當淡定。

▲彰化渣男地檢署複訊。（圖／記者唐詠絮攝）

▲粘男到彰化地檢複訊 。（圖／記者唐詠絮攝）

回顧案情，粘男長期對王女與繼子施暴長達2年，在網紅正義哥徐奕協助下，整件案情曝光後，才知道粘男施暴過程令人髮指，粘男不僅常毆打母子兩人，更曾經逼她跟孩子吃下魔鬼辣椒，「逼我們下跪把吐出來的辣椒吃掉，不然別想活！」而6歲男童遭粘男踹飛7次影片在網路上不斷瘋傳，影片中男童遭踹飛又迅速站起再被踹飛，也不敢哭出聲，粘男惡行讓網友激憤不已。

據王女透露，粘男平日居無定所，也不去工作，父母親離世後與大伯居住，但大伯對王女及小孩疼愛有加，老人家得知粘男打妻兒後，數度當和事佬，但粘男總是不聽勸，後來搬離家在外租屋，粘男還用王女的名字貸款買機車，甚至要她開口去向友人借錢，金額從數千元到萬元不等，沒借到錢就等著與兒子被挨打，這樣的日子整整過了2年。

▲▼彰化渣男踢飛繼子終於落網，遭暴打妻：求依殺人未遂法辦。（圖／記者唐詠絮攝）

▲王女母子在鹿港警陪同下到地檢應訊。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣警方4日晚間在台中將男拘提到案，被依傷害、妨害自由等罪嫌移送到彰化地檢署偵辦，稍早粘男被押到地檢署複訊時，全程不發一語。據悉，粘男雖然坦承有動手，但對施暴過程避重就輕。

彰化看守所今日早餐是清粥、麻竹筍，跟嫩薑片，粘男對餐食似乎沒有胃口沒有多食，午餐也有排骨酥麵、時令蔬菜、綠豆湯，下午會安排放風，但入住單人房尚未與收容人交談，家人也未安排律師律見。

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