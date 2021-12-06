狠撈6億！14萬噸重金屬廢棄物濫倒河床　環保大廠這次GG了

▲環保大廠濫倒有毒廢棄物汙染國土被重判。（圖／彰化地院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

桃園同開科技、冠昇環宇及苗栗長信環保等廢棄物清理業者，將未處理的重金屬污泥委託清運、砂石場業者，將14萬噸重金屬廢棄物傾倒大安溪及彰、雲農地，不法獲利共6億餘元，彰化地方法院依違反廢棄物清理法、幫助申報不實等罪，將相關人等分別判處11年到1年6個月不等徒刑，共裁罰8,600多萬元罰金。

彰化地檢2018年獲報，彰化縣內被堆置有害廢棄物，散發惡臭並流出污水，檢方組成專案小組偵辦，查獲同開科技（上市公司）、冠昇環宇及長信環保公司3家廢棄物清理業，到大安溪、濁水溪等地帶亂倒14萬多噸有害汙泥，不法獲利共6億餘元，查獲被告60餘人，事業機構15家，期間共計羈押犯嫌6人，同時查扣業者不法犯罪所得共計約2億5千多萬元之資產，全案於今年4月偵結，將黃姓業者等26人，依違反廢棄物清理法等罪嫌提起公訴。

▲環保大廠濫倒有毒廢棄物汙染國土。（圖／彰化地檢提供，以下同）

判決指出，冠昇公司黃董事長、李總經理及溫廠長與江業務副理等人先前也曾因事業廢棄物處理偷工減料獲緩起訴處分，但未知警惕，仍與運輸業者蘇、鄭、及宇駿及齊國公司勾結，以混凝土預拌場、砂石場為掩埋、回填地點，或先在預拌場堆置再伺機外運，棄置在攸關民生用水、農業灌溉安全之水源地、河川地、農地等地，再以假發票做假帳並偽造產品去向證明，以合法掩護非法，規避主管機關稽查。

▲環保大廠濫倒有毒廢棄物汙染國土。

舜御公司、宇駿營造邱姓負責人在彰化二水鄉經營汙泥暫存場，明知長信、及冠昇公司出產的污泥烏黑髒臭，僅貪圖利益而大量進貨，除堆置於台中烏日慶光廠及二水廠外，還將污泥丟棄掩埋，污染範遍及中部各地。

長信環保公司張董事長等人因坦承犯行，並積極清理廢汙泥善後，判刑2年，予以緩刑，判處罰金1000萬元，並追繳犯罪所得4,444萬多元，宇駿營造公司邱姓負責人，被彰化地方法院依違反非法清理廢棄物罪、幫助申報不實罪等判處11年徒刑；冠昇寰宇公司追罰金1,200萬元、李總經理是累犯又否認犯行判處8年2月併科罰金500萬元、黃董事長4年4月併科罰金400萬元，；同開公司罰1,700萬元、環保經理詹男判8年2月併科罰金750萬元，其餘業者及被告判處8年到1年6個月不等徒刑。

▲環保大廠濫倒有毒廢棄物汙染河川。