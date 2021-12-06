　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狠撈6億！14萬噸重金屬廢棄物濫倒河床　環保大廠這次GG了

▲環保大廠濫倒有毒廢棄物汙染國土被重判。（圖／彰化地檢彰化地院提供）

▲環保大廠濫倒有毒廢棄物汙染國土被重判。（圖／彰化地院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

桃園同開科技、冠昇環宇及苗栗長信環保等廢棄物清理業者，將未處理的重金屬污泥委託清運、砂石場業者，將14萬噸重金屬廢棄物傾倒大安溪及彰、雲農地，不法獲利共6億餘元，彰化地方法院依違反廢棄物清理法、幫助申報不實等罪，將相關人等分別判處11年到1年6個月不等徒刑，共裁罰8,600多萬元罰金。

彰化地檢2018年獲報，彰化縣內被堆置有害廢棄物，散發惡臭並流出污水，檢方組成專案小組偵辦，查獲同開科技（上市公司）、冠昇環宇及長信環保公司3家廢棄物清理業，到大安溪、濁水溪等地帶亂倒14萬多噸有害汙泥，不法獲利共6億餘元，查獲被告60餘人，事業機構15家，期間共計羈押犯嫌6人，同時查扣業者不法犯罪所得共計約2億5千多萬元之資產，全案於今年4月偵結，將黃姓業者等26人，依違反廢棄物清理法等罪嫌提起公訴。

▲環保大廠濫倒有毒廢棄物汙染國土被重判。（圖／彰化地檢彰化地院提供）

▲環保大廠濫倒有毒廢棄物汙染國土。（圖／彰化地檢提供，以下同）

判決指出，冠昇公司黃董事長、李總經理及溫廠長與江業務副理等人先前也曾因事業廢棄物處理偷工減料獲緩起訴處分，但未知警惕，仍與運輸業者蘇、鄭、及宇駿及齊國公司勾結，以混凝土預拌場、砂石場為掩埋、回填地點，或先在預拌場堆置再伺機外運，棄置在攸關民生用水、農業灌溉安全之水源地、河川地、農地等地，再以假發票做假帳並偽造產品去向證明，以合法掩護非法，規避主管機關稽查。

▲環保大廠濫倒有毒廢棄物汙染國土被重判。（圖／彰化地檢彰化地院提供）

▲環保大廠濫倒有毒廢棄物汙染國土。

舜御公司、宇駿營造邱姓負責人在彰化二水鄉經營汙泥暫存場，明知長信、及冠昇公司出產的污泥烏黑髒臭，僅貪圖利益而大量進貨，除堆置於台中烏日慶光廠及二水廠外，還將污泥丟棄掩埋，污染範遍及中部各地。

▲環保大廠濫倒有毒廢棄物汙染國土被重判。（圖／彰化地檢彰化地院提供）

長信環保公司張董事長等人因坦承犯行，並積極清理廢汙泥善後，判刑2年，予以緩刑，判處罰金1000萬元，並追繳犯罪所得4,444萬多元，宇駿營造公司邱姓負責人，被彰化地方法院依違反非法清理廢棄物罪、幫助申報不實罪等判處11年徒刑；冠昇寰宇公司追罰金1,200萬元、李總經理是累犯又否認犯行判處8年2月併科罰金500萬元、黃董事長4年4月併科罰金400萬元，；同開公司罰1,700萬元、環保經理詹男判8年2月併科罰金750萬元，其餘業者及被告判處8年到1年6個月不等徒刑。

▲環保大廠濫倒有毒廢棄物汙染國土被重判。（圖／彰化地檢彰化地院提供）

▲環保大廠濫倒有毒廢棄物汙染河川。

►152元就能除腳臭

ET快訊
新娘身後偷牽正妹！他抓包秒拍照　真相讓本人氣炸
戴耳機追劇！17歲弟耳「膿汁狂流」飄臭酸味　醫一看傻了
少婦洗完澡「包浴巾等外送員」　老公怒拉回臥室打死
恐怖老闆攔6女搥車！一查是「違法露營區」　山友驚揭隱藏地雷
張菲辣媳黑Bra洩「最赤裸部位」　吐產後困擾：鬆了
《華燈》第二季有反轉！王柏傑被指「比江瀚更渣」回應劇透了
林秉樞「超狂人脈圖」曝光　國民黨：綠營網軍頭？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園男砍死身障母！浴血爬陽台稱「有黑影附身」　檢方聲押

恐怖老闆攔6女搥車！一查竟是「違法露營區」　山友驚揭隱藏地雷

狠撈6億！14萬噸重金屬廢棄物濫倒河床　環保大廠這次GG了

快訊／台北北投某大學男學生　4樓墜落送醫搶救中

逆倫血案！桃園男持菜刀砍死母　竟稱她被「黑影附身」

無視登山禁令！男闖惠蓀林場禁區受困　救難隊冒低溫花7小時救人

二連敗！館長要賠120萬　熱賣T-Shirt商標遭前泰拳冠軍控侵權

獨／李柏璋用「瘋狂維尼」搞過一堆人　自誇「只有來求情的」

快訊／高雄豪宅竄火！「玩具賓士車」沒充電自燃　4人驚險脫困

「公司沒錢你要幫忙」低收社工3年回捐薪水15萬　黃捷批：無恥

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

賈靜雯47歲.蔡依林41歲..日本人嚇歪！　20歲鮮肉「想跟陳美鳳約會」得知年紀傻眼

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

《聲林之王3》唱《李白》...好聽到小宇敲碗發專輯　哈林.徐佳瑩.徐若瑄笑著看：最開心的表演！

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

快訊／桃園男砍死身障母！浴血爬陽台稱「有黑影附身」　檢方聲押

恐怖老闆攔6女搥車！一查竟是「違法露營區」　山友驚揭隱藏地雷

狠撈6億！14萬噸重金屬廢棄物濫倒河床　環保大廠這次GG了

快訊／台北北投某大學男學生　4樓墜落送醫搶救中

逆倫血案！桃園男持菜刀砍死母　竟稱她被「黑影附身」

無視登山禁令！男闖惠蓀林場禁區受困　救難隊冒低溫花7小時救人

二連敗！館長要賠120萬　熱賣T-Shirt商標遭前泰拳冠軍控侵權

獨／李柏璋用「瘋狂維尼」搞過一堆人　自誇「只有來求情的」

快訊／高雄豪宅竄火！「玩具賓士車」沒充電自燃　4人驚險脫困

「公司沒錢你要幫忙」低收社工3年回捐薪水15萬　黃捷批：無恥

北藝大今下午驚傳燒炭、墜樓2意外！　校方擔憂了：明開緊急會議

遠見高峰會談地方創生　期盼「讓台灣不再有偏鄉」

快訊／桃園男砍死身障母！浴血爬陽台稱「有黑影附身」　檢方聲押

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包秒拍照　真相讓本人氣炸

BTOB恩光見面會只顧聊天！　粉絲回家打開簽名CD傻眼

吳亦凡遭陸媒爆料「強姦罪明天首度開庭」　7722萬財產慘遭凍結！

美挺台確保「自衛」能力　國台辦：涉台問題上玩火十分危險

戴耳機追劇！17歲弟耳「膿汁狂流」飄臭酸味　醫一看傻眼了

亞運黃金陣容儼然成形　美利達旗下4頂尖車手期待攜手出征

韓媒公佈片酬最高女星！宋慧喬VS.全智賢被點名　最貴男神是他

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

即／21歲無業男失控「持刀狂砍」　酒客臟器外露慘死

6女開車誤闖露營區　業者關門捶車

當丈夫面離奇失蹤　她目睹「不該看的」慘遭滅口

工程師遭裁慘淪街友　板橋警超暖舉動

機車擦撞千萬名車　求騎士陰影面積

21歲壽星酒吧護花　持刀捅死外送員

被判刑在服勞役又殺外送員　壽星：我不記得了

網友替比特犬求情　潘孟安：努力媒合認養

館長T-Shirt商標遭前泰拳冠軍怒告侵權　判賠120萬

林秉樞存款2336萬　公關曝網軍行情價

紡織老董外遇裸退　2250萬股份全給妻

獨／Ubike男童撞特斯拉逃逸　車主心碎追凶

獨／人脈王林秉樞母告別式贈花名單曝光

彰化母子遭虐！警曝「現場畫面」家暴男在外面　2警被記申誡

更多熱門

相關新聞

花蓮碧雲莊社區獲環保小學堂特優獎

花蓮碧雲莊社區獲環保小學堂特優獎

花蓮縣花蓮市碧雲莊社區發展協會日前代表花蓮縣參加「110年度環境教育基金補（捐）助計畫成果發表會」，經過在場環保署委員之審查，碧雲莊社區發展再度拿下「環保小學堂推廣計畫」特優之殊榮，延續2019年特優、2020年優等之好成績，堪為花蓮縣各社區表率與標竿學習對象。

員林第一件上市建商案開工　核心舊市區推3字頭大樓案

員林第一件上市建商案開工　核心舊市區推3字頭大樓案

公親變事主！被反咬成「地皮流氓」　關鍵人物痛訴還原始末

公親變事主！被反咬成「地皮流氓」　關鍵人物痛訴還原始末

渣男毆妻虐子！看警車離去　受虐妻被掐脖後腦杓著地

渣男毆妻虐子！看警車離去　受虐妻被掐脖後腦杓著地

林內芋頭品質高　失收5成價格未漲

林內芋頭品質高　失收5成價格未漲

關鍵字：

彰化同開冠昇環保廢棄大安溪濁水溪長信

讀者迴響

熱門新聞

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

兒童難擋Omicron！陳時中曝大規模停課時機

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

林心如洩《華燈》兇手

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

即／21歲無業男失控「持刀狂砍」　酒客臟器外露慘死

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

在台灣打免費疫苗　烏克蘭美女爆哭：我後悔了

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

熊熊圓肚「喜曬超音波」：我的寶寶終於長大了！

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面