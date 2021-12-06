受虐妻被掐脖後腦杓著地　大街揮手喚不回眼睜睜看警車離去　

▲彰化遭虐王女出面受訪。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化粘男長期虐打王姓前妻及6歲繼子，警方第一次獲報未見到王女就離開，導致母子2人再被毆打，隔天報警才獲救，3警也分別被記申誡及劣蹟，今天王女也出面還原事實經過，她到馬路上拚命揮手，但警車就是沒有回頭，「眼睜睜看著警車離去」，等警車離去，前夫又是一陣暴打。

▲彰化母子遭粘男虐打。（圖／記者唐詠絮攝）

王女指出，7月28日粘男一直在虐待折磨她，當時粘男罰她在後門搬石頭，長達2小時從樓下搬大理石到樓上，剛好粘男要到前門處理狗籠事情，她馬上把前後門鎖起來，把粘男關在外面，然後跟小孩跑到二樓，再搬床板擋在門口，趕快趁這個時候打電話到派出所給認識的員警「老芋仔」。

王女指出，「老芋仔」一聽到王女求救的聲音，便知道粘男又在打妻兒，當下就說「我請員警過去」，第一個動作打電話給「阿清」(粘男的好友)，說粘又在發瘋了，又在打老婆了，他是第一個到達屋前，她等到員警到達才敢移床板下樓，但打開大門後，卻眼睜睜的看著警車從眼前開走，「我還衝到大馬路上拼命招手，警車卻連回頭都沒有」。

▲鹿港警方公布監視器還原現場。（圖／警方提供）

阿清說「是『老芋仔』先叫我過來看你們是怎麼一回事，警察還有公務要忙，你們只是小摩擦小口角，我幫他們排解，交給我就好了」，粘男看到她報警暴怒，掐她脖子後腦勺著地，所有的人包括有4,5個大男人都站在旁邊看，也不出手制止，只有1個鄰居的阿姨先把小孩抱回到他家鎖上大門，她看到小孩安全了，這才安心。

▲鹿港警方將粘男逮捕。（圖／記者唐詠絮攝）

警方昨夜也火速還原案發當時，王女7月28日主動打電話到洪堀派出所，指定找熟識的胡姓勤區警員報案，胡姓警員立即派遣2位員警到場處理，員警到場後立即下車查看，並在王女住處週遭及窗戶巡視，惟該處大門上鎖，呼叫王女未應答，另撥打王女手機門號及該戶室內電話均未接聽，且當時粘男在室外，胡姓警員遂撥打電話給王女與粘男熟識之莊姓友人（阿清）到場協助處理，員警於現場察看5分鐘後，因接獲交通事故報案而離開現場。

▲鹿港警方公布監視器還原現場。（圖／警方提供）

事後，王女向內政部警政署及本局投訴，經調查釐清事實，本案處理員警未依規定妥適處理，已於9月16日核予申誡一次處分在案，另現場處理如有不當之處，警方將再深入釐清並究責。