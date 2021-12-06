羅生門！彰化渣男毆妻虐兒　關鍵人阿清出面指控王女「黑白講」

▲阿清師(右)與友人還原現場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化粘男長期虐打王姓前妻及6歲繼子，王女今天受訪指控「她站在大馬路向警車揮手，但警車頭也不回離開」，但關鍵人物綽號「阿清」的莊姓男子及友人今天出面駁斥，指控「都是她（王女）在黑白講」，同時還原7月28日現場狀況。

▲粘男(右)赤膊上身站在屋外。（圖／鹿港警方提供）

「阿清」今天受訪時說，7月28日當天下午，到王女住處時發現粘上身赤膊，只穿了一條褲子被鎖在門外，與2員警站在門外敲門好久，也不知道她在家裡面幹甚麼，但員警接到電話，要處理其他交通事故案件，再打電話給王女，10分鐘後她才下樓開門，對於「她站在大馬路向警車揮手，但警車頭也不回離開」，2人異口同聲的說，絕對沒有這回事。

▲鹿港員警有下車。（圖／鹿港警方提供）

阿清說到王女，氣憤的說，王女平日叫他「叔叔」，自己想到以前和她大伯、叔叔都是好朋友，因此也把粘男與王女當成自己的兒子媳婦疼愛，但她卻對檢方說不認識阿清，把自己當成社會人士、地皮流氓，全是「黑白講話」，令人生氣，事實上粘之前犯傷害罪，也是自己拿3萬元出來讓他交保。。



阿清說，粘男還有一個哥哥，20多年前，粘男爸爸還曾是代表會副主席、大伯也是代表會主席及議員、叔叔粘仲仁還曾是議會副主席，在地方為人也很客氣，絕對沒有外傳粘男會因此仗勢欺人。

阿清氣得拿出手機，出示與王女對話，指王女7月24日半夜2點打了十多通電話「說粘會打死她」，結果他衝到現場發現一男一女，坐在客廳有說有笑。

▲粘男被收押禁見。（圖／記者唐詠絮攝）

2018年得知粘男打她後，胡警「老芋仔」當時還勸她不要跟她再一起，後來2人結婚後搬到「老芋仔」轄區。7月28日當天18時08分左右，王女打電話給他說，「叔叔，粘被我鎖在門外」，當下想到搭帆布的阿清師，是王與粘的好友，也經常看到2人去他家吃飯，才趕快聯絡過去阿清去現場看一下狀況。

從7月28日案發後，王經常打電話到派出所，要返家拿衣物，需要員警護送陪同，「老芋仔」也對她說，保護令會核發下來，需要注意甚麼事情以及權益問題，得到的回應卻是「沒關係反正我不會再回來了、也不會再有家暴問題」，沒想到因此事後卻被反咬一口，他是既無奈又無辜，不過他也認為沒關係，事情圓滿就好，也希望未來民眾都能直接打110報案。

▲王女今天也出面受訪。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鹿港警方昨夜也火速還原案發當時，王女7月28日主動打電話到洪堀派出所，指定找熟識的胡姓勤區警員報案，胡姓警員立即派遣2位員警到場處理，員警到場後立即下車查看，並在王女住處週遭及窗戶巡視，惟該處大門上鎖，呼叫王女未應答，另撥打王女手機門號及該戶室內電話均未接聽，且當時粘男在室外，胡姓警員遂撥打電話給王女與粘男熟識之莊姓友人（阿清）到場協助處理，員警於現場察看5分鐘後，因接獲交通事故報案而離開現場。

鹿港分局強調，事後，王女向內政部警政署及分局投訴，經調查釐清事實，本案處理員警未依規定妥適處理，已於9月16日核予申誡一次處分在案，另現場處理如有不當之處，警方將再深入釐清並究責。