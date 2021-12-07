生魚片超浮誇擺盤「塞爆鏡頭」驚呆8.5萬人　老饕：根本異次元

記者黃翊婷／綜合報導

日本推特用戶「@climaxxxxxxxx」日前在定食店用餐時，看到店家送上來的「超浮誇系生魚片」，因為畫面太過震撼，讓他忍不住拍下照片並PO上網，笑稱根本就是異次元的等級。沒想到這張照片掀起網友們熱議，「這也太狂」、「好羨慕」、「是天堂嗎？我好想吃」。

網友@climaxxxxxxxx本月2日在推特公開一張照片，只見餐桌的最左側擺著一些蔬菜、菇類，還有一個尚未開火的鍋子，而桌子的正中央是一大盤擺得滿滿的生魚片，甚至保留魚頭、魚尾，做出躍動感十足的造型，分量大到險些超出鏡頭，堪稱是異世界的等級。

這道「超浮誇系生魚片」的照片一公開，隨即掀起日本網友熱議，大家紛紛敲碗詢問店址並表示羨慕，「這也太狂」、「好羨慕」、「是天堂嗎？我好想吃」「店在哪裡？我想去吃」、「彷彿要淹死在生魚片之海了，好想和白飯一起吃」。

▲一般生魚片的分量。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據日本《Excite》報導，這間定食店位於石川縣金澤市，而這份目測將近100片生魚片的超大拼盤，則是使用鰤魚，直接吃或是涮著吃都很美味。

這張照片在推特上累計已有8.5萬個喜歡、1.4萬則轉推，網友@climaxxxxxxxx也沒料到照片會這麼受歡迎，並強調自己只是剛好在飯局看到這道菜，不是什麼美食部落客的業配，大家看得開心就好。