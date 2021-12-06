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日相岸田文雄：南韓是重要鄰國！　將要求南韓做出「適當舉措」

▲▼日本首相岸田文雄6日在第207屆臨時國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄6日在第207屆臨時國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本今（6）日召集第207屆臨時國會，新任首相岸田文雄在眾院全體會議上發表施政演說，再度反覆表明對於南韓的立場，一致認為南韓對於日本而言是「重要的鄰邦」，表示將會持續要求南韓做出適當的回應，同時他也表示，願意在未設任何條件下直接會晤北韓（朝鮮）最高領導人金正恩。

根據日媒《TBS電視台》，岸田文雄6日在第207屆臨時國會上發表演說，按照美國、北韓、中國、俄羅斯、南韓等順序發言，其順序和他在10月8日就職時發表的首場演說時一致。他表示，「南韓是重要的鄰國，我將會根據我國（日本）一貫的立場，持續強烈向南韓要求做出適當回應。」

▲▼岸田文雄吃著奈良縣所產的柿子。（圖／達志影像）

▲岸田文雄吃著奈良縣所產的柿子。（圖／達志影像）

南韓大法院（最高法院）曾在二戰朝鮮籍日本非法強制徵用勞工、慰安婦等議題上做出相關判決，擬強制將日本企業在南韓的資產變賣現金，為此日韓關係降至冰點，日本認為南韓此舉違反雙方1965年簽訂的《日韓請求權協定》、更是違反國際法，要求違反國際法的南韓應提出適當的解決對策。

至於針對北韓，岸田文雄則再度重申解決日本公民遭北韓綁架問題，是日本政府所面臨的最重要的課題，為了早日實現讓被綁架的公民重回日本，將不放棄任何機會，持續與美國等各國合作。

▲▼時任日本首相小泉純一郎曾於2002年飛往平壤，與時任北韓國防委員長金正日簽署《日朝平壤宣言》，金正日承認北韓綁架日人問題並致歉。（圖／達志影像／美聯社）

▲時任日本首相小泉純一郎曾於2002年飛往平壤，與時任北韓國防委員長金正日簽署《日朝平壤宣言》，金正日承認北韓綁架日人問題並致歉。（圖／達志影像／美聯社）

他表示，「我願意不設任何條件，直接與金正恩國務委員長見面。依據《日朝平壤宣言》，總括性解決綁架、核武試驗、飛彈試驗等各種難解議題、清算過去不幸的歷史，早日實現日朝邦交正常化。」

另外，儘管日本新任外務大臣林芳正11月10日就職時曾表示，盼日韓關係能重新正常發展，兩國外交當局將持續展開溝通、協商，期望在各個廣大領域上取得合作，當時外界一度以為可望取得改善日韓關係的新契機，不過至今為止日本政府仍秉持一貫立場，且林芳正上任至今依舊未與南韓外交部長鄭義溶通話，兩國外交關係恐怕短期內難以改善。

▼獨島位處鬱陵島東南方87.4公里的海域上，屬於南韓實際管轄的領土。（圖／達志影像／newscom）

▲▼獨島位處鬱陵島東南方87.4公里的海域上，屬於南韓實際管轄的領土。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓書法家去年登上獨島，「大韓民國的早晨從獨島開始。」（圖／達志影像）

▲南韓書法家去年登上獨島，「大韓民國的早晨從獨島開始。」（圖／達志影像）

根據日媒《時事通信社》，林芳正就任外務大臣後，從11月13日起陸續與美國國務卿布林肯等15國外交首長進行通話或視訊會談，不過上任至今卻還仍未與隔著對馬海峽相望的鄰國南韓外交部長鄭義溶聯繫，顯示出日韓關係依舊存在疙瘩，日本外務省幹部也直言，暫時不會與南韓交流。

該則報導分析，這和日本與南韓之間存在多年的領土爭議「獨島」（日本稱竹島，為南韓實際管轄）有關，南韓警察廳長金昌龍（김창룡）於今年11月16日搭乘直升機登上鬱陵島、獨島，觸怒日本外交當局。

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