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獨／起底新鮮人李柏璋「財富密碼」！不只賓士…爸爸擁保時捷凱燕

▲李柏璋在YouTube開設頻道幹譙社會現象。（圖／翻攝李柏璋YouTube頻道）

▲李柏璋在YouTube開設頻道，經常發表影片幹譙社會現象。（圖／翻攝李柏璋YouTube頻道）

記者張君豪／台北報導

自稱「台獨機關槍」綠營側翼李柏璋（29歲），日前因操刀幫家暴同黨立委高嘉瑜的林秉樞在PTT帶風向護航，引發爭議，隨後遭媒體起底他曾因閃兵透過PTT發表不實帶風向「遭軍方虐待霸凌」言論，遭鄉民暱稱「督割」，6日更遭新北檢方披露曾劈腿拍攝小三性愛影片遭通緝。

李柏璋堪稱綠營爭議人物。但李柏璋稱近年在大學攻讀學位，卻能添購賓士休旅車、購屋養育2兒女。知情人士加碼爆料，李柏璋不僅自己開賓士，李父代步車也是新款的保時捷凱燕休旅車、李背後「財富密碼」恐需交代清楚。

▲李伯璋自稱社會新鮮人，但從2016年起陸續購入高價賓士休旅及Mazda轎車。（圖／翻攝李柏璋臉書）

▲李伯璋自稱社會新鮮人，但從2016年起陸續購入高價賓士休旅及Mazda轎車。（圖／翻攝李柏璋臉書）

李柏璋雖在臉書自介「今年大學剛畢業，社會新鮮人，請多指教」但「社會新鮮人」的自介看來格外諷刺；加上李柏璋近年手頭異常寬裕，今年8月才在臉書刊登出售自己擁有的賓士GLC 300 休旅車、馬自達3旗艦版兩輛座車，光兩車2手價總值就超過新台幣2百萬元。

另外李柏璋更曾在今年8月間買下酒店小姐「全框」，到就讀台北大學夜間部教室內點名，事後還感謝酒店小姐配合，獎賞酒店妹去看電影按摩。

▲▼台獨機關槍李柏璋超ㄎ一ㄤ復出（圖／翻攝李柏璋臉書）

▲台獨機關槍李柏璋曾框酒店妹到大學教室引發爭議（圖／翻攝李柏璋臉書）

李柏璋爭議行為讓他妻子不再容忍，更在臉書發文抨擊「我要直接開地球了，不要再跟我說『別管我，你這樣根本在干涉我工作！』整夜哭到頭痛才睡著。踩我的底線自尊換取你的聲量，高興了吧？」

但上酒店消費所費不貲，光是全框酒店妹，價格就在萬餘元到2萬元之譜，幾乎是一般初出社會上班打工族一個月的薪水，加上李柏璋甫從台北大學畢業，李日前曾發表聲明表示「現今並未在任何綠營民代底下就業」。

儘管李柏璋8月透過PO文賣車，但以李柏璋這幾年均聲稱念書無業狀態下，居然可購買賓士、馬自達兩車並上酒家框妹，手頭資金闊綽任何正常上班族也自嘆不如。

另外有消息來源指出，李柏璋對外宣稱位於萬華的房子是租賃，但實際上是購買，婚後並育有2兒女，理應生活負擔沉重。6日還被新北地檢署證實，他曾因偷拍前女友性愛影照案遭通緝，當時李劈腿在外結交女友，位於新北市林口區的住處也是由他租下。

更讓鄉民瞠目結舌的是，李柏璋日前帶兒子回台南探望父親，李父居然開新款保時捷凱燕前來載「金孫」；根據新聞報導李柏璋父親也僅是中油員工退休，曾任工會幹部卻可開市價逾350萬元保時捷。

李自從太陽花學運一戰成名率續遭綠營民代任用後，購屋買豪車框酒店妹等諸多「金光閃閃」爭議言行，粗估最少須有2百萬元以上年薪才能支應這些名車買賣購屋育兒開銷，李柏璋的致富關鍵為何？相信曾委託李輿情案件的綠營政治人物有必要說清楚講明白。

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