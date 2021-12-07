林秉樞月花40萬交際　國民黨揭「綠營網軍」關係圖5大疑點

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

月花40萬交際　林秉樞「綠營網軍」關係圖、5大疑點曝光

▲▼國民黨整理林秉樞與綠營網軍關係圖、五大疑點。（圖／國民黨提供）

▲國民黨整理林秉樞與綠營網軍關係圖、五大疑點。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞家事件，牽扯出民進黨派系、網軍內鬥爭議，引發全國熱議。國民黨今（6日）召開記者會，質疑跟綠營關係良好，月花3、40萬交際的林秉樞是否為民進黨網軍頭，並梳理整件事的5大疑點。

國民黨質疑5大疑點，第一：林秉樞和綠營是否關係匪淺？第二：林秉樞是否是綠營的網軍頭子？第三：綠營人士台面上忙切割、私下網軍卻忙護航，林秉樞地位多高？第四：發文洗白林秉樞的李柏璋，不正是何志偉口中的政治蟑螂？第五：段宜康為何出手施壓媒體？

▲▼國民黨整理林秉樞與綠營網軍關係圖、五大疑點。（圖／國民黨提供）

▲▼國民黨整理林秉樞與綠營網軍關係圖、五大疑點。（圖／國民黨提供）

▲▼國民黨整理林秉樞與綠營網軍關係圖、五大疑點。（圖／國民黨提供）

▲▼國民黨整理林秉樞與綠營網軍關係圖、五大疑點。（圖／國民黨提供）

文傳會副主委林家興質疑，林秉樞的金流來源從何而來？2015年還是跟父母要錢的窮小子，卻在2021年月租5萬住飯店、月花3、40萬吃飯交際、一個帳戶內就有存款2300百萬，尤其事發前林還花100多萬買古董，是否涉及洗錢也應該調查。

台北市議員徐巧芯表示，林秉樞出手闊綽，一頓飯都是好幾千，一個沒工作的人有如此金流，是否涉及網軍業務逃漏稅？林還冒稱自己是國安人員，涉嫌冒用公務人員身份招搖撞騙，諸多涉及恐嚇、逃漏稅、偽造文書跟冒用身份等法律問題，檢調是不知道？還是不敢查？呼籲檢調應該積極偵辦。

文傳會前副主委鄭照新則表示，林秉樞被大家說是惡棍與人渣，飼養他的團體就是民主進步黨，民進黨就是惡棍黨，若不是民進黨網軍治國，豈能讓林秉樞橫行霸道如此久？出了這麼一個「網軍惡棍」，民進黨當然必須給個交代。

此外，鄭照新質疑，「林秉樞家暴案」在維基百科中條目遭到修改，網友爆卦IP竟然來自於政府的國發會，國發會馬上跳出來發了三點聲明，甩鍋給公路總局，公路總局卻查不出來，顯示這不是國家機器的公器私用，就是國安漏洞！

文傳會副主委黃子哲指出，從「卡神」楊蕙如到林瑋豐、李伯璋、林秉樞等，都是綠營內部派系相關，且涉及龐大金錢與網路暴力攻擊，綠營暗黑網軍已形成「綠、錢、暴」現象。

為了避免網軍肆虐危害國家，黃子哲呼籲大家應該支持國民黨立委李貴敏提出的修法：凡是政府機關或政治人物雇用網軍在網路上宣傳，都必須視同廣告揭露，如有違反，就予以重罰，以終結網軍亂象。

▲▼國民黨整理林秉樞與綠營網軍關係圖、五大疑點。（圖／國民黨提供）

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