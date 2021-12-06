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林秉樞「超狂人脈圖」曝光　國民黨：綠營網軍頭？

▲▼林秉樞「綠營網軍」關係圖。（圖／取自國民黨臉書）

▲林秉樞「綠營網軍」關係圖。（圖／取自國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞施暴事件，牽扯出民進黨派系、網軍內鬥爭議，引發全國熱議。國民黨今（6日）召開記者會，質疑月花3、40萬交際的林秉樞是否為民進黨網軍頭，並梳理整件事的5大疑點。

國民黨表示，林秉樞的超狂人脈，辛苦工作的年輕人只能「望綠興嘆」；當民進黨已經成了用網軍治國失控互炸、擾亂社會的元兇，除了期待司法勿枉勿縱，更要持續用人民的權利積極監督，用公投給施政荒腔走板的民進黨最大的警惕與教訓。

國民黨列五大疑點

疑點一、林秉樞是綠營人脈王？

林秉樞有段宜康、詹宏志幫忙打電話「#關切媒體」，其母告別式的名錄上更是「群星閃耀」，⺠進黨不分區立委邱泰源、立委郭國文、范雲、江永昌、羅致政、管碧玲、賴品妤；前立委洪慈庸、台灣智庫民調中心主任卓冠廷、監委趙永清、雙北市議員簡舒培、戴瑋姍，新北市議會黨團幹事長張志豪…等。

疑點二、林秉樞是綠營網軍頭子？

神秘金流支持網軍，林秉樞住高檔飯店開名車，即便進了在看守所，卻有李柏璋率領的網軍持續在外幫林秉樞造謠洗地！這不正是民進黨立委何志偉口中的「政治蟑螂」?

疑點三、林秉樞是綠營傳奇勵志人物？

2015年還是和父母要錢的窮小子，2021年是月租5萬住飯店、月花30-40萬吃飯交際、 出手買百萬古董名畫....存款超過2,300萬，是否涉及洗錢？林秉樞神秘金流哪裡來？檢調應儘速偵辦

疑點四、綠營人士台面上忙切割、私下網軍卻忙護航，林秉樞地位多高？

林秉樞爆發家暴案事件後，高層表面上一一切割，但林秉樞出事後，私下有政商名流幫忙致電媒體高層、有幫忙發文洗白林秉樞的綠營側翼李柏璋，林秉樞在綠營地位不凡？

疑點五、段宜康為何出手施壓媒體？

林秉樞稱段宜康為「老大」，段宜康也透露自己真的為林秉樞打電話給媒體關切，之前為了護航林秉樞，還有綠營側翼名嘴稱林秉樞為「中共同路人」，國安單位應該徹查民進黨高層是否被中共滲透。

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