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林秉樞人脈全靠裝熟　高嘉瑜好友用一招擺脫：他就不鳥我了

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／記者李毓康、游宗樺 攝）

▲高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／記者李毓康、游宗樺 攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，意外牽扯出綠營網軍、林秉樞與綠營關係匪淺。高嘉瑜的前男友兼助理馬文鈺日前指出，高嘉瑜朋友不多，是綠營的「孤鳥」，黨內比較好的只有立委蔡易餘。蔡易餘今（6日）在記者會上自爆11年前也領教過林秉樞的裝熟招數。

蔡易餘今在民進黨立法院黨團記者會表示，林秉樞非常惡質、可惡，用惡劣的行徑對國會議員施暴，從馬文鈺對林秉樞的指控，可以發現林秉樞擅長買空賣空，用裝熟換取人脈，攀龍附鳳，涵蓋商業、銀行圈、司法界，甚至政治圈。

蔡易餘指出，整件事還在司法調查，高嘉瑜勇敢出面控告，希望司法能夠加速進行，還被害人公道，黨團也會為高嘉瑜加油。

至於是否曾與林秉樞來往，蔡易餘回應，為了近來林秉樞的事情，也搜尋過去有沒有跟林秉樞有關，赫然發現自己2010年參選台北市議員時，「那時候林秉樞也有跟我裝熟一下，不過我當時有點敷衍他，他就不鳥我了。」

蔡易餘認為，林秉樞應該不是針對民進黨內的某派系，或是新潮流，就是個到處裝熟的人，「政界、商界、法律界都是他的麻吉，這個人真的很恐怖。」

▼蔡易餘。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨籍立委蔡易餘。（圖／記者湯興漢攝）

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