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四叉貓揭林秉樞對話紀錄很多暗示性語句　「當年我真單純」

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

▲四叉貓曝林秉樞嘴巴很甜。（圖／記者游宗樺攝）

記者杜冠霖／台北報導

立委高嘉瑜日前爆發家暴事件後，外界紛紛起底林秉樞的過往事蹟，批踢踢名人四叉貓（劉宇）翻閱過往與林男的對話紀錄，並表示，現在才看懂很多暗示性的語句，「原來我這麼不懂別人的話中有話，當年的我真單純呀...」

四叉貓日前貼出與林秉樞的對話，指出林秉樞嘴巴很甜，還會經常傳訊息關心，讓人覺得備受關愛，「一般女生碰到這種等級的怎麼可能不暈船」。

四叉貓在PTT回文，在2019年-2020年這段期間有跟林秉樞接觸，「除了嘴巴甜會誇讚我可愛冰雪聰明以外，言談中會『不經意』提到自己的工作（國安局），以及認識某些議員大佬權貴名人之類」，而且每次請吃飯都很大方，每餐都是好幾千元，還常說要幫他評鑑新的交往對象，關心他的感情狀況。

四叉貓透露，「就算沒約我出去吃飯，平常還會記得私訊關心我，生日祝福那種就不提了」，有次林秉樞問他喜歡吃什麼水果，他表示喜歡吃草莓，結果林秉樞就寄草莓禮盒到他家，而讓他印象最深刻的是，有次他染頭髮，林秉樞竟然發現了，還誇說很好看，髮型設計很適合他，「我長那麼大第一次有人注意到我的髮型耶」。

四叉貓指出，每次出去吃飯，兩人都會聊2-3小時，「不管講什麼他都表現出高度的興趣，就算我整整講了兩個小時，我當年玩天堂做些什麼，他也完全沒露出不耐煩的樣子」，一般女生如果碰到像林秉樞這樣的男生「怎麼可能不暈船？」

但他也笑說，自己認識的權貴名人也不少，加上這一生中看過很多男生，歷練很豐富，「這些招數不足以騙倒我就是了」，而且林秉樞常提到自已在國安局工作，頻率高到讓他感生懷疑，「覺得假，所以對他說的話都略為存疑，後來有機會跟人打聽驗證某部分說詞發現都是假的」。

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