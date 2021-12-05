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「國策顧問」為林秉樞傳訊媒體社長　周玉蔻要總統府給說法

▲勞動部雲嘉南分署於台南台糖長榮酒店舉辦企業培訓成果展，找來PChome董事長詹宏志，分享電商趨勢與發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲總統府國策顧問、PChome集團董事長詹宏志。（圖／記者林悅翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

總統府國策顧問、PChome集團董事長詹宏志，被爆出涉嫌幫家暴民進黨立委高嘉瑜的男友林秉樞向媒體施壓。詹宏志4日晚間坦承有傳訊《鏡週刊》社長裴瑋關心，但否認有施壓意圖。對此，資深媒體人周玉蔻認為詹宏志涉及「公然說謊」，「這還適任嗎？總統府該給個說法吧！」

詹宏志4日晚間坦承與林秉樞相識的過程，坦承一開始欣賞林秉樞，將其當為朋友，直到事件爆發後，不斷接到對方的電話、訊息，「長年以來，熟人或陌生人來找我問個問題或求一點幫忙，哪怕是路上攔下我的年輕人，我總是認真回應，這已是我的日常」，並傳訊給《鏡週刊》的老友裴偉。

▲▼廣播主持人周玉蔻。（圖／記者李毓康攝）

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者李毓康攝）

對此，資深媒體人黃揚明表示，詹宏志在4日下午出席活動時表示，他帶發簡訊給《鏡週刊》的「記者朋友」，但晚間卻把「記者朋友」改為《鏡週刊》社長裴偉，直言「詹宏志先生，您又淘氣了！其實，你只需要辭去國策顧問職務就好。」

周玉蔻認為，詹宏志在好心肝特權疫苗事件後竟沒有辭退總統府國策顧問，如今爆出聯繫記者的醜聞，認為詹宏志除了有「施壓」疑慮之外，前後說詞反覆也讓她覺得不可思議。

「說謊」，周玉蔻表示，詹宏志的前後言行不一，「總統府現任國策顧問涉及公然說謊！這還適任嗎？總統府該給個說法吧！」

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