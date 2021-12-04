馬文鈺記者會驚吐「8大金句」　PTT鄉民High爆：出來選了啦！

記者林彥臣／綜合報導

立委高嘉瑜的前男友與助理馬文鈺4日召開記者會，一口氣針對林秉樞家暴高嘉瑜的疑點，以及過去與立委段宜康的「冒稱新潮流20年」的恩怨做出回應。記者會中馬文鈺接連吐出「8大金句」，讓網友對於他的演說時邏輯清晰、口條犀利感到懾服，甚至High到要他出來選。

▲馬文鈺在記者會中，一共驚吐8大金句。（圖／記者宋良義攝）



馬文鈺金句如下：

「他拍了一段娛樂影片，這個人不是人，根本是惡魔」

馬文鈺在記者會中，指林秉樞拍下的其中一段施虐影片，沒有任何用途，單純只是為了娛樂之用。

▲馬文鈺認為，這個地獄不是只有林秉樞，而是「林秉樞們」構成的。（圖／記者游宗樺攝）



「這個地獄當然不是一個人構成的，當然有林秉樞們」

指林秉樞的惡行，不是單靠他一人之力達成，而是背後有許多幫兇。

「馥都你說謊！你們都是惡魔的幫兇。」

指事發的馥都飯店，至少有3個時間點可以救高嘉瑜，但是馥都飯店卻很詭異的漠視這些應該出手相助的時間點。

「我們都傳訊息給他，還我一句公道了嗎？這是漢子作為嗎？」

指馬文鈺早就私訊段宜康回應過「冒稱新潮流20年」這件事，但段宜康已讀不回。

▲馬文鈺指出早對相關事件做過說明，但段宜康已讀不回。（圖／記者宋良義攝）



「如果曾冒稱20年新潮流，願跪在立法院中興大樓門口9天9夜不吃不喝，絕食身亡。」

指馬文鈺再度強調沒有冒稱新潮流這件事，如果有他會9天9夜絕食。

「段前委員，你和林講話都有被錄音，珍重那支錄音筆吧。」

指馬文鈺已得知段、林兩人的對話，很多都已經被林秉樞錄音了，但不確定是否已被檢調扣作物證。

「他叫你大哥一輩子了，他出來了，他就是你大哥了」

因為林秉樞透過錄音掌握了許多段宜康的秘密，等到出獄之後，就換段宜康叫林秉樞大哥。

「整天截跟張忠謀夫人張淑芬炒股票的對話，這個人真的太厲害了，神鬼交鋒」

指林秉樞為了取信於其他的富商，連與張淑芬的對話都有，簡直是電影《神鬼交鋒》的情節。

PTT鄉民對此留言表示，「推一個敢講不怕得罪人。 出來選了啦！」、「好猛喔 感覺是人才欸，沒出來選可惜」、「也覺得他應該出來選QQ 」、「哇靠，這個小馬怎麼感覺一副完全可以出來選」、「小馬真的有情有義，為高槓上一黨」。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘