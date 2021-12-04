網美小事求助！李柏璋謹慎回應　PTT高嘉瑜文「怎麼寫我不管」

▲台獨機關槍李柏璋遭爆，與洗白林秉樞的「CrazyWinnie沒品維尼」有關。（圖／翻攝自李柏璋臉書）



記者林彥臣／採訪報導

綽號「台獨機關槍」的李柏璋遭到指控，與PTT上幫助林秉樞洗白家暴高嘉瑜的PTT鄉民「CrazyWinnie沒品維尼」有關。隨後李柏璋聲明指自己受騙，才會委託朋友發文，但是一位過去與他有過幾面之緣的網紅「小桃教主」卻指出，過去求助於他一件小事，當時的反應卻相當謹慎，與面對女立委疑似被家暴的反應大不相同。

▲小桃教主過去曾因為一些小事，求助於李柏璋。（圖／翻攝小桃教主臉書）



小桃教主找出過去與李柏璋的對話截圖，當時表示，因為被網路霸凌得很慘，希望分享一則臉書貼文聲援她。

▲小桃教主擷取當初與李柏璋的對話內容。（圖／Facebook／小桃教主提供）



當時李柏璋回答，「你做了什麼事」。顯得對於小桃教主遭霸凌的事件，態度相當謹慎保留。

李柏璋在2日發表的聲明第四點提到：

但由於11/30是我本人的生日，當天我已安排好外出行程，一整天從早到晚都在外面，也無法幫忙發文。而我自己也不想捲入到這件事上。

基於共同朋友情誼的關係，加上林男一直跟我說是他劈腿，被高委員抓到，所以雙方才起衝突，但傷勢絕對沒有很嚴重等等，甚至還出示事件後的照片，說什麼高委員在飯店試圖持刀砍他，來加以說服我，高委員並無在此事衝突中受傷，而他本人則屬於受害者。

我說不然你把想說明的事大致跟我說，我請有在用批踢踢的朋友去幫你發聲明。當天，林男確實傳了對話紀錄等一些事件相關的圖片，以取得我信任，我很笨，我相信他了。

因為我想，他是事件當事人，所言應該至少並非憑空捏造，才請朋友幫他貼個文。但，要怎麼貼，怎麼寫，我不管、不介入也不收錢，縱使林男自己主動說要給，我也分文未取，就純粹幫忙。

記者試圖私訊李柏璋，對於相關說法取得回應，但是截稿前李柏璋尚未讀取訊息內容。

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