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不是第一次！高嘉瑜遭逼簽自白書　馬文鈺爆：被爆打完後是第二次

▲▼馬文鈺說明與段宜康相關一事。（圖／記者宋良義攝）

▲馬文鈺出面說明高嘉瑜家暴案後續內幕。（圖／記者宋良義攝）

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委高嘉瑜家暴案越演越烈，週刊今（4）日揭露一份高嘉瑜親筆所寫的自白書，對此，高嘉瑜前男友馬文鈺今（4）日下午出面釋疑，痛批林秉樞是「變態成性的惡魔」，簽自白書的狀況不是第一次，是第二次。

馬文鈺表示，週刊爆出林秉樞欺負高嘉瑜迫簽聲明書（自白書）是第二次，第一次是在六、七月，第二次就是這次爆打之後。

馬文鈺痛批，「他真的是變態成性的惡魔」，高嘉瑜被爆打完臉上都是傷，他還拿著手機，錄她戴著口罩，逼問她，小馬是不是坐領乾薪，要她說是，但她已經說不出話來了。

馬文鈺說，這種虐待人的事終於被掌握了！而且都是林秉樞用高嘉瑜的收機拍的，此外，他也提到，檢察官現在還不對「沒品維尼」動手，他質問，「如果林秉樞白豆腐的備份，都在李柏璋那裏呢？」

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