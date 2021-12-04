為林秉樞施壓媒體？　馬文鈺爆詹宏志對話截圖、飯局照「惡魔幫兇」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭家暴引發社會譁然，檢警迅速將施暴者林秉樞拘提到案，高嘉瑜前男友馬文鈺後爆料PChome集團董事長詹宏志曾向《鏡週刊》施壓，詹4日受訪強調，轉達訊息給記者時是抱持著「有個焦慮的年輕人非常害怕」，強調自己沒有做不對的事。對此，馬文鈺下午舉行記者會，公開詹宏志與林秉樞的對話截圖內容和飯局照片，痛批「沒有一個人不是惡魔的幫兇」。

▲馬文鈺今天公開詹宏志參加飯局的照片。（圖／記者陳家祥攝）

馬文鈺今天下午前往立法院舉行記者會，並公佈詹宏志與林秉樞的臉書對話截圖，詹宏志在訊息中稱「奉上的是來自雲林二崙的一家保留古風的傳統餅店」等語，林則回應「謝謝大哥，我非常感動、謝謝您，這是最棒的禮物」，而後又稱讚詹宏志夫人的文字「讀之莞爾也佩服」。

馬文鈺說，「林秉樞一輩子就是你（詹宏志）的恐怖情人了，他就是一輩子叫你大哥了」，還說林秉樞把這段對話截圖拿來到處炫耀，還會截下與台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬炒股票的對話紀錄，「這個人（林秉樞）真的是太厲害了！神鬼交鋒啊！」

馬文鈺也公開林秉樞與詹宏志的飯局照片，批評說，「上市公司董事長，你的誠信就是如此？」馬直言，在這場加害劇裡面，沒有一個人是無辜的，沒有一個人不是惡魔的幫兇，「你（詹宏志）願意幫林秉樞喬事情，干預媒體自由，的確，我相信你被騙。但你說你做都沒做，那就是你人格的問題了。」

▼馬文鈺今天爆料詹宏志與林秉樞的對話截圖。（圖／高嘉瑜國會辦公室提供，下圖同）

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