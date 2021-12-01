▲臺大金山分院歡慶11週年！免費檢測骨質，宣導樂活健康觀念。（圖／臺大金山分院提供）

記者郭世賢／新北報導

臺大醫院金山分院11月29日歡慶11週年，為感謝地方鄉親於本院配合防疫時期的行動力挺，秉持著回饋的心，規劃一系列健康衛教活動，包含免費骨質密度檢測、肌少症健檢、有氧運動及營養飲食等健康樂活活動，邀請民眾前來同樂，落實「預防保健」的健康觀念。

北海岸金山醫院於民國2021年10月正式改制加入臺大醫院大家族，成為臺大醫院金山分院，有別於普通的地區醫院，金山醫院結合總院資源來服務北海岸鄉親，透過垂直整合的模式，進行教學與醫學研究，也提供社區民眾整合性健康照護及社區醫療、老人醫學和居家安寧照護。

臺大金山分院張志豪院長指出，今年是臺大醫院金山分院改制11週年，自改制以來，臺大金山分院以營造健康社區、照護民眾身心健康、提升自我照護意識為目標，用高品質醫療水準給予鄉親最好的醫療服務，除體恤全體醫護人員的辛勞外，也特別感謝鄉親的支持相挺，讓金山醫院院務發展順利，持續提升醫療品質。

張志豪院長表示，考量到防疫期間民眾減少出門和運動，無形中流失肌力而難以察覺，有鑑於肌少症和骨質疏鬆症息息相關，為落實「預防保健」的觀念，金山分院於院慶期間提供民眾免費檢查骨質密度檢查和肌少症，現場亦規劃輕度有氧運動和健康營養飲食宣導等衛教知識，並特別安排藝文活動，邀請音樂家以古箏、鋼琴、二胡、口琴，邀請民眾欣賞音樂之餘，更可獲得正確的健康樂活觀念，達到「早期預防、十分健康」的健康目標。

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