北海岸「塞車警察會知道」　金山警分局建置路況監控利器

▲北海岸「塞車警會知道」，金山警分局建置路況監控利器。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局針對轄區重點路段台2線及台2甲線假日塞車的問題，建置路口交通影像顯示器，以掌控轄區人、車潮壅塞狀況，以便於塞車時即時反應疏導，追求達到「塞車警察會知道；塞車會有警察到」的目標，維護交通安全與順暢。

野柳地質公園、金山老街、石門洞及富基漁港等風景遊憩區，例假日常湧入大量觀光遊客車潮，每年9月至11月長達3個月的螃蟹季活動期間，許多前來萬里區龜吼漁港及石門富基漁港的饕客們，往往使台2線濱海公路及台2甲線陽金公路成為北海岸假日的交通疏導重點。

金山警分局在轄區重點路口實施彈性總量管制紓解車流外，為便於即時發現交通壅塞、立即派遣警力疏導，路口交通影像顯示器建置好後，在分局勤務指揮中心暨各分駐派出所、交通分隊值班台旁設置即時影像螢幕，連接主要道路易壅塞路（口）段監視器，由值班員警隨時監看。

金山警分局長林詮峰表示，路口交通影像顯示系統已順利裝設並測試完成，接下來11月份即將登場的萬金石馬拉松，活動範圍自萬里區至石門區長達20餘公里，將大大發揮其維護交通安全與順暢的功效。

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