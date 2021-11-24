三接外推有多元價值！詹順貴：讓北海岸、墾丁居民早日脫離核廢夢魘

▲詹順貴強調，外推方案已能將影響降到最低。（圖／翻攝中選會直播）



記者許展溢／台北報導

中選會今（24日）舉行第三場公投說明會，其中，第20案「珍愛藻礁」正方代表為東海大學教授林惠真，反方代表為環保署前署長詹順貴。詹順貴強調，自己原本不支持原方案，但了解外推方案後，認為已是最好的選擇，更將破壞降到最低，還能兼顧減煤、減空汙和減碳，甚至讓北海岸、墾丁居民早日脫離核災及核廢料夢魘。

詹順貴說，當初辭掉副署長就是為三接環評問題，當年確實跟林惠真一樣，「不怎麼支持原本方案」，但今年5月3日政府提出外推方案後，詳細檢視實質內容，跟8月中油送到環保署的環差分析，看了認為對藻礁生態系影響「已降到最低」，外推方案不單是環保跟經濟拔河、對抗，反而綜合了對藻礁生態系，減煤、減空汙和減碳，甚至遠離核廢料、核災夢魘，等多元環保價值最大化兼顧。

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▲詹順貴說，擔憂的是不同環保價值，一起放在同個天平上衡量兼顧。（圖／記者林振民攝）



詹順貴認為，公投只是讓大家投同意與否，「反而一定程度逼著我們在不同的環境價值、區域，所最關切的議題裡，去做最無奈的選擇」，他覺得這不是最好的方法，因這些環境價值沒辦法去分誰比較重要、不重要，要同等公平看待。公投主文最適切的簡稱應是「三接遷移桃園大潭」，但遷移後會產生什麼影響？重不重大？在公投書裡都沒看到。

反方提到，不管原方案或外推還是會破壞，詹順貴反問，所指的生態系範圍到哪？至於又會有怎樣影響， 「不敢說沒有」，但擔憂的是不同環保價值，一起放在同個天平上衡量兼顧。詹順貴強調，萬一該公投通過，對藻礁可能會有擔憂，但未必會發生。

▲▼桃園大潭藻礁。（圖／記者林振民攝）



詹順貴強調，屆時整體供電上可能會窘迫，若到時需要找出替代電源，需求從哪來？是不是要從中部機組或跑到高雄興達電廠增加燒煤發電？至於外推方案工程也不會有更多，重申「不敢說百分百不會對生態系影響，但已經將到最低」，必須要兼顧其他環保價值，維護中南部居民期待的減煤、減空汙和減碳，和區域公平對待。

詹順貴表示，正方不能單單只是支持遙遠的願景，真的通過，天然氣上不來，煤當然減不下去，憑什麼要去跟人家說2050淨零碳排，又忽略了中南部需求，並強調，外推是經過自己嚴格檢視，確實能兼顧藻礁生態系，將影響降到最低、最低，還有兼顧減煤、減空汙和減碳，讓北海岸、恆春墾丁的居民早日脫離核災、核廢料夢魘，不解的是正方代表總說生態系多重要，也許存在了7600年，但要加強保育的是，減少上游工業污染，避開這些，相信生態系一樣可以活很好。

▲第20案珍愛藻礁由正方林惠真（右）對上反方詹順貴（左）。（圖／中選會提供）

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

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