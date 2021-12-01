「雲街」現身清晨12.4℃！今最冷連3天探10度　颱風將大迴轉

▲吳德榮說，今晨真實色雲圖顯示，東海及北部海面已佈滿「雲街」，為冷空氣的軌跡。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（1日）清晨全台最低溫出現在新北市石門、桃園市楊梅的12.4度。氣象局預報員林定宜表示，今是冷空氣最強時。氣象專家吳德榮提醒，周四至周六北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至降得更低。

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今冷氣團持續影響，清晨各地偏冷，嘉義以北到宜蘭低溫13至15度，其他地區16至18度，沿海空曠地區、近山區平地河谷還會更低；北部白天高溫16度，中南部和花蓮、台東20至22度，高雄、屏東24度；今水氣偏少，各地多雲到晴，僅東半部、大台北有零星短暫雨。

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林定宜說，今是冷空氣最強時，冷氣團影響到周四清晨，周四白天起逐漸回溫，但因有輻射冷卻作用，周五、周六夜晚清晨仍很冷，低溫預估和今差不多，但可能出現時間很短暫的「極端溫度」；周六前各地多雲到晴、偏乾冷，僅大台北和東半部有零星短暫雨；周日起北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；另外，輕度颱風妮亞圖距離台灣2000公里，對台灣沒直接影響。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨4時真實色雲圖顯示，東海及北部海面已佈滿「雲街」，為冷空氣的軌跡；最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周六乾冷空氣籠罩，今迎風面東北部、大台北低雲稍多，天氣乾冷，東半部有零星飄雨的機率，其他背風面則是晴朗穩定的天氣；各地區氣溫：北部12至17度，中部13至24度，南部15至26度，東部13至24度。

吳德榮提醒，周四至周六各地晴朗無雲、白天氣溫因冷空氣緩慢減弱而逐日緩升，在陽光下或不覺冷，但夜間因「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫降得非常低，日夜氣溫劇烈變化，要特別注意穿著調整，北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至降得更低，台北氣象局也有觸及14度的機率（氣象局≦14度為「大陸冷氣團」定義）。



吳德榮表示，周日至下周一白天轉偏東風，冷空氣減弱，白天氣溫漸升，清晨氣溫仍偏低，日夜溫差大，西半部晴朗，東半部偶有局部降雨的機率；下周一晚另一波東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降；下周二東北季風影響，北海岸、東半部偶有局部短暫雨，西半部晴朗穩定，北台稍涼微冷，其他地區早晚涼。



吳德榮指出，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，第21號颱風妮亞圖在關島西方海面，將在日本南方海面大迴轉，無侵台機率。

▼林定宜說，妮亞圖颱風對台灣沒直接影響。（圖／氣象局）