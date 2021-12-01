　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「雲街」現身清晨12.4℃！今最冷連3天探10度　颱風將大迴轉

天氣圖。（圖／氣象局）

▲吳德榮說，今晨真實色雲圖顯示，東海及北部海面已佈滿「雲街」，為冷空氣的軌跡。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（1日）清晨全台最低溫出現在新北市石門、桃園市楊梅的12.4度。氣象局預報員林定宜表示，今是冷空氣最強時。氣象專家吳德榮提醒，周四至周六北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至降得更低。

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今冷氣團持續影響，清晨各地偏冷，嘉義以北到宜蘭低溫13至15度，其他地區16至18度，沿海空曠地區、近山區平地河谷還會更低；北部白天高溫16度，中南部和花蓮、台東20至22度，高雄、屏東24度；今水氣偏少，各地多雲到晴，僅東半部、大台北有零星短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜說，今是冷空氣最強時，冷氣團影響到周四清晨，周四白天起逐漸回溫，但因有輻射冷卻作用，周五、周六夜晚清晨仍很冷，低溫預估和今差不多，但可能出現時間很短暫的「極端溫度」；周六前各地多雲到晴、偏乾冷，僅大台北和東半部有零星短暫雨；周日起北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；另外，輕度颱風妮亞圖距離台灣2000公里，對台灣沒直接影響。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨4時真實色雲圖顯示，東海及北部海面已佈滿「雲街」，為冷空氣的軌跡；最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周六乾冷空氣籠罩，今迎風面東北部、大台北低雲稍多，天氣乾冷，東半部有零星飄雨的機率，其他背風面則是晴朗穩定的天氣；各地區氣溫：北部12至17度，中部13至24度，南部15至26度，東部13至24度。

吳德榮提醒，周四至周六各地晴朗無雲、白天氣溫因冷空氣緩慢減弱而逐日緩升，在陽光下或不覺冷，但夜間因「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫降得非常低，日夜氣溫劇烈變化，要特別注意穿著調整，北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至降得更低，台北氣象局也有觸及14度的機率（氣象局≦14度為「大陸冷氣團」定義）。

吳德榮表示，周日至下周一白天轉偏東風，冷空氣減弱，白天氣溫漸升，清晨氣溫仍偏低，日夜溫差大，西半部晴朗，東半部偶有局部降雨的機率；下周一晚另一波東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降；下周二東北季風影響，北海岸、東半部偶有局部短暫雨，西半部晴朗穩定，北台稍涼微冷，其他地區早晚涼。

吳德榮指出，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，第21號颱風妮亞圖在關島西方海面，將在日本南方海面大迴轉，無侵台機率。

▼林定宜說，妮亞圖颱風對台灣沒直接影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子！身藏不成人形外傷
「雲街」現身清晨12.4℃！今最冷連3天探10度　颱風將大迴
快訊／林秉樞到案！躲飯店被上銬　連夜拘提做筆錄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

F奶店員穿圍裙太犯規！網友神到本尊竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

第三劑疫苗怎麼選？盤點專家建議「6大組合」　快看你適合哪種　

「雲街」現身清晨12.4℃！今最冷連3天探10度　颱風將大迴轉

台中V領女將「寶貝」放在早餐店桌上！網傻：公共場所耶

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物：便宜又好用

高嘉瑜「驚悚瘀青照」首曝光！　LINE截圖嚇壞全場

冷氣團「大冰箱」暴降10°C慘白！一張圖看全台冷5天　更猛的在後

蔡英文親頒總統文化獎　李安：根底就是在台灣養成

北市3惡煞當街「持步槍擄人」！他嚇壞錄影手狂抖…警方回應了

工人被「水管吸入」慘死！廠商今晚復工拚進度　台水回應了

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

「全不知情」看新聞才知女兒被打　高嘉瑜母心疼：沒帶過男生回家

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

F奶店員穿圍裙太犯規！網友神到本尊竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

第三劑疫苗怎麼選？盤點專家建議「6大組合」　快看你適合哪種　

「雲街」現身清晨12.4℃！今最冷連3天探10度　颱風將大迴轉

台中V領女將「寶貝」放在早餐店桌上！網傻：公共場所耶

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物：便宜又好用

高嘉瑜「驚悚瘀青照」首曝光！　LINE截圖嚇壞全場

冷氣團「大冰箱」暴降10°C慘白！一張圖看全台冷5天　更猛的在後

蔡英文親頒總統文化獎　李安：根底就是在台灣養成

北市3惡煞當街「持步槍擄人」！他嚇壞錄影手狂抖…警方回應了

工人被「水管吸入」慘死！廠商今晚復工拚進度　台水回應了

銀行保險業「氣候風險財務」　2023年6月底前須揭露！

榮登Netflix台排行第一！《華燈》5大看點成年底必追台劇

雙城論壇12屆了　柯文哲堅持續辦維繫兩岸僅存的官方交流

雙城論壇11年簽36項備忘錄　市長互訪政策互仿成兩岸民間交流基石

「比男人還man」星座女Top 3！　第一名超獨立，萬年單身沒在怕

直擊名媛錢德月「熱戀7旬富商」！　深夜騎鐵馬體驗平民約會

八點檔男星驚爆秘婚3年！　「婚紗照都沒拍」出道20年零緋聞破功

打到高嘉瑜全身傷　「男友老家整晚亮燈緊閉」鄰居曝1人來過

林秉樞「手機親密片」至少4人受害　犯罪物品曝光！高嘉瑜加碼告

嚇阻中國野心　美國與多國盟友亞洲海域軍演10天

藍心湄評金馬紅毯「都好醜」！　挨批不尊重：忠言逆耳，無需諂媚

生活熱門新聞

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

大冰箱衝到家暴降10°C！圖看全台冷5天

逛好市多驚見夯品「特價100元」他秒入手

12星座4種甜蜜行為　向對方示愛

台中V領女將「寶貝」放在早餐店桌上！網傻：公共場所耶

南投上空驚見「12光點」擴開　他出門嚇傻：外星人來了？

他巧遇「全聯隱藏福利」笑了：台灣人小確幸

工人被水管吸入慘死　台水回應了

台灣YouTuber拍片「1動作」　網友反感炸

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

放棄台大讀警大！　鄉民一看「科系」全安靜了：直接勝利

高嘉瑜「驚悚瘀青照」首曝光！　LINE截圖嚇壞全場

好市多格鬥片神配樂《天堂》太搭！網笑趴

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

更多熱門

相關新聞

大冰箱衝到家暴降10°C！圖看全台冷5天

大冰箱衝到家暴降10°C！圖看全台冷5天

大陸冷氣團報到！中央氣象局簡任技正伍婉華表示，鋒面過後，冷氣團帶來較乾空氣，預估影響到12月2日（周四）清晨，明天（12月1日）東半部、大台北有零星短暫陣雨，新竹以南金馬澎可見陽光，清晨各地冷，馬祖12度、北東13、中部14度、其他16度，隨後白天降溫很多、溫差小，整天氣溫僅15至17度，預估3、4日（周五、六）因輻射冷卻效應影響，夜晚清晨仍會帶來較冷溫度。

天冷吃鍋　火鍋量藏陷阱

天冷吃鍋　火鍋量藏陷阱

冷氣團已到門口！明晨急凍10°C

冷氣團已到門口！明晨急凍10°C

變天時程表出爐！今天越晚越冷

變天時程表出爐！今天越晚越冷

快訊／北北基等5縣市大雨特報

快訊／北北基等5縣市大雨特報

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮林定宜冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

「活剁貓尾」光頭男陳屍家中

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

大冰箱衝到家暴降10°C！圖看全台冷5天

蕾菈和反骨合約到期！　粉問「會留下嗎」回應揭動向

林秉樞上銬畫面曝光！　深夜躲飯店遭警拘提

高嘉瑜遭施暴　前男友：要求林秉樞刪除不雅片

家暴男長這樣？　他驚見高嘉瑜男友「有這項特徵」

加油再等等！貨物稅調降　中油：汽柴油明起大降1.1元

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

逛好市多驚見夯品「特價100元」他秒入手

林秉樞母喪出席者曝光！名單驚見賴清德

更多

最夯影音

更多
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天
三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面