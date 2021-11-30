冷氣團「大冰箱」暴降10°C慘白！一張圖看全台冷5天　更猛的在後

記者許力方／台北報導

大陸冷氣團報到！中央氣象局簡任技正伍婉華表示，鋒面過後，冷氣團帶來較乾空氣，預估影響到12月2日（周四）清晨，明天（12月1日）東半部、大台北有零星短暫陣雨，新竹以南金馬澎可見陽光，清晨各地冷，馬祖12度、北東13、中部14度、其他16度，隨後白天降溫很多、溫差小，整天氣溫僅15至17度，預估3、4日（周五、六）因輻射冷卻效應影響，夜晚清晨仍會帶來較冷溫度。

氣象局預報，12月1日（周三）受大陸冷氣團影響，清晨各地會很有冷的感覺，中部以北及東北部低溫約13到15度，其他地方16度，沿海空曠地區及近山區平地會再更低；白天冷空氣影響下，北台灣持續偏冷，高溫僅16度上下，中南部、花東也明顯轉涼，高溫普遍在20到22度，只有高屏稍高，可以來到23、24度；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，只有大台北及東半部地區有零星短暫雨。

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▲冷氣團大舉南下影響台灣，關島附近生成21號颱風 。（圖／翻攝NOAA）

▼台北自中午後氣溫開始下降。（圖／中央氣象局）



▼氣象局：今年冬季氣溫為正常冷、雨量正常偏少。



氣象局指出，12月1、2日晚間將會是最冷時刻，北台灣下探13度。12月2日至4日（周四至日）各地大多為多雲到晴，僅大台北及東半部有零星短暫雨；夜晚清晨在大陸冷氣團及輻射冷卻影響下，各地天氣偏冷，中部以北及東北部低溫約12至14度，其他地方15、16度左右，沿海空曠地區更低，白天在陽光照射下，氣溫稍回升，北東、東部高溫在20度上下，其他地方23到26度，中南部日夜溫差可達10度以上，請留意溫度變化。

天氣風險公司分析，冷氣團的邊緣已經來到台灣北方近海，將要大舉南下，各地明顯轉冷，這波冷空氣影響的時間比較長，其中迎風面北部今明兩天雲多，北海岸東北角一帶持續有雨，大台北地區也有毛雨或飄雨機會，因此明天整天氣溫都偏低。這次冷空氣中層偏乾，合歡山、太平山降雪機會不大；高山地區加上輻射冷卻後，可能在夜間形成冰或霜，想賞雪的朋友還要再等等了。

天氣風險公司表示12月2日後大陸高壓減弱，才會轉為乾冷，白天有陽光回溫的天氣。雖然冷空氣減弱，但雲量減少有利輻射冷卻，夜間低溫仍偏低，一些內陸測站在地形的幫助下，還有機會更低一些。預計12月5日（周日）高壓出海後，偏東風帶來海上的水氣，低溫才會告一段落。中南部都是晴朗，日夜溫差大的天氣。

氣象局季長期天氣展望指出，模式預報未來一季氣溫以正常機率為最高，但12月台灣附近有偏冷訊號；未來一季雨量以正常至偏少雨為主。今年入冬三大重點包含：一、寒流氣候平均約1至3個，大陸冷氣團 約8至12個；二、氣溫正常的冷（不會特別冷）；三、雨水正常偏少，中南部還是枯水期。

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