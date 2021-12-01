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1圖看大降溫！全台防11級強風　今晨12.2度最冷時間還沒到

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨8時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋表示，雖然這波冷空氣在周二晚上到今天（1日）最強，然而還不是最冷、溫度最低的時候，預計周四起到周六才是這波冷空氣影響期間溫度的谷底。中央氣象局長鄭明典則貼出台南過去24小時溫度變化圖，只見溫度一路溜滑梯。

鄭明典在臉書說，南部降溫很明顯，南部人有感嗎？這次是偏北的冷風，不是東北風，所以冷風可以比較直接吹到南部，西南部受地形阻擋的尾流區比較小！

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▼台南過去24小時溫度變化圖，只見溫度一路溜滑梯。（圖／翻攝鄭明典臉書）

（圖／翻攝鄭明典臉書）

氣象局對19縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域及沿海並有較大風浪。

賴忠瑋指出，受到冷空氣南下及東北風增強的影響，今天迎風面的北部、東北部和東部雲量較多，其中東北部容易有局部短暫陣雨，大台北地區的西側和桃園則偶而能從雲縫中見到陽光，新竹以南相對較穩定。

▼今起轉為乾冷。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼寒流 冷氣團 低溫 冬衣 口罩 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

賴忠瑋說，溫度在周二晚上到今天清晨明顯下降，中部以北和東北部降到14至15度，南部和東南部降至17到19度；白天的高溫方面，新竹以南可達20到23度，越往南部越溫暖，北部和東北部則沒有明顯起伏，中午仍只有16到17度，東部約20度。

賴忠瑋提到，這波冷空氣的持續時間較久，會一直到周六，周日冷空氣才會減弱；雖然這波冷空氣在周二晚上到今天最強，然而還不是最冷、溫度最低的時候，預計周四起到周六才是這波冷空氣影響期間溫度的谷底。

賴忠瑋解釋，會有這樣的落差主要是輻射冷卻的影響，周四台灣的雲量還會再減少，輻射冷卻明顯，因此溫度還會再降，中南部空曠地區最明顯，將比今天再降2到3度，北部也會再降1到2度；周日隨著冷空氣減弱，氣溫才會緩慢回升。

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