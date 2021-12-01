這4生肖「越冷越會賺」財神黏緊緊！第1名要升官加薪了

▲小孟老師點名4生肖，越冷越會賺。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

今（1）日是冷空氣最強時！氣象專家吳德榮提醒，週四至週六北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至會降到更低。天氣冷颼颼，卻有人「財運旺到能融化冰雪」，命理專家小孟老師點名12月份有4個生肖受到財神眷顧，只要好好發揮，就能口袋賺飽飽，甚至有升官加薪的機會。

冷氣團來襲，小孟老師分析4生肖天氣冷財運旺到翻：

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第4名：屬猴

在12月你提升做事態度，也因此替自己招來好運，受吉星籠罩，很積極地付出與努力，也因此得到財神祝福。雖然辛苦，但付出容易有回報，把賺來的錢好好存下來，相信在這個月可看到滿滿財富，內心也感到欣慰。

第3名：屬鼠

如果本身是靠頭腦和口才賺錢的，務必把握這個月好好發揮，不僅能力會被看中，也能賺進不少財富。

▲屬兔人在12月可靠著新奇想法賺到錢。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

第2名：屬兔

屬兔人天生鬼靈精怪，腦袋動得快，只要有興趣的事物，新奇想法隨時都會蹦出來。這個月財運如虎添翼，有助兔子的頭腦更加靈活，有助於產生無數個賺錢機會。

第1名：屬豬

若從事業務工作，可多運用頭腦及口才打動人心；當幕僚有機會讓主管看到你的能力，升官加薪的機會不少；當老闆者則正是開拓事業的時機，尤其在下半月事業上好運連連，財富都能豐收又得利。