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快訊／半個台灣有感！07：17規模4.6地震　最大震度4級

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲地震報告。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

半個台灣有感！根據中央氣象局的地震報告，今天7時17分發生芮氏規模4.6的有感地震，震央位於台灣東南部海域，地震深度17.8公里，台東縣最大震度4級、花蓮縣3級、高雄市、南投縣、嘉義縣市、台南市、雲林縣、屏東縣各1級。

【 第108號 #顯著有感地震 #地震報告 】

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發震時間：110年12月01日07時17分46秒
震央位置：北緯22.89°　東經121.63°
震源深度：17.8公里
芮氏規模：4.6
相對位置：臺東縣政府東北東方 51.5 公里 (位於臺灣東南部海域)

各地震度級：

● 臺東縣地區最大震度4級
4級：成功
3級：東河、池上、海端
2級：綠島、長濱、臺東市、鹿野
1級：卑南、利稻、太麻里、蘭嶼、大武

● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：富里
1級：玉里、紅葉

● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、旗山、楠梓

● 南投縣地區最大震度1級
1級：玉山

● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、大埔、番路、太保市、義竹

● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、新化、善化、永康、七股

● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、水林、土庫、四湖

● 屏東縣地區最大震度1級
1級：滿州

● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市

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