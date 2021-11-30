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天冷「嗑」鍋注意　營養師：鈉含量是陷阱之一

▲▼營養師曝「吃火鍋不發胖秘訣」。（圖／Pixabay）

▲吃火鍋湯底跟內料要慎選。（圖／Pixabay）

生活中心／綜合報導

新一波冷氣團報到，溫度恐怕直直落，冷冷的天，讓人忍不住想吃鍋暖暖身，營養師高敏敏提醒，別看百元小火鍋份量少，餡料、湯底的選擇，很可能成為陷阱之一，讓你一不小心就攝取過多熱量。

高敏敏臉書粉專發文，「回想你吃下的無數火鍋料，最愛哪一個呢？冒著熱氣的美味，身心都暖了起來，但有沒有注意到約2-3個火鍋料就是100大卡」，除了熱量驚人，她更形容是「許多油鹽糖跟澱粉的堆疊」。

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▲火鍋料熱量。（圖／截取自高敏敏營養師臉書）

▲火鍋料熱量。（圖／截取自高敏敏營養師臉書）

【火鍋料熱量圖鑑】

油條(27g) 148kcal
炸豆皮(20g) 95kcal
百頁豆腐(40g) 91kcal
魚包蛋(顆) 68kcal
米血糕(35g) 65kcal
貢丸(顆) 48kcal
魚丸(顆) 38kcal
起司丸(顆) 32kcal
甜不辣(顆) 32kcal
燕餃(顆) 31kcal
水晶餃(顆) 30kcal
蟹肉棒(顆) 22kcal
蛋餃(顆) 21kcal
魚蛋(顆) 10kcal
魚卵卷(顆) 8kcal

【火鍋料的挑選】

第一招 選擇合格賣場
環境整潔衛生、低溫控管確保食品保存良好。

第二招 標示清楚、包裝完整
不要亂買標示不清、來路不明的 裡面包什麼也很難覺察。

第三招 視覺、嗅覺判斷
勿挑選產品有異味、顏色過於鮮豔、死白或暗沉的 可能有過度添加物。

第四招 常理判斷
如果結霜過多 有可能是在冷凍櫃中存放太久了，另外除了熱量，鈉含量也是火鍋的陷阱之一。

高敏敏提到，衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg（=6g的鹽），但基本上喝兩碗熱湯就會超標 ，吃火鍋湯底選擇很重要。

【火鍋湯底的選擇】

1.湯底選擇普通清湯

建議選擇大骨、蔬菜、昆布等 另外想喝清湯得趁放料之前 下肉之後就不要喝。

2.多吃蔬菜，少加工食品

3.主食選擇麵類，能全穀類的更好

白飯可以替換成高纖維的根莖類食物 熱量約是白飯的一半。

4.選擇低脂肉品 避免高油脂肉片

避開高油脂的霜降牛、梅花豬、五花肉、培根片，以低脂的雞肉、里肌肉、牛腱、鯛魚片為主。

5.以天然辛香料調味為主

議選擇蔥、蒜、蘿蔔泥、辣椒，不要豆瓣、沙茶等或是享用原味。

最後，營養師高敏敏建議，想要健康不卡油的朋友，改成蔬菜湯底、吃食物原型，只要吃得正確，火鍋真的是優秀美食之一。

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