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國道追撞肇事車過半有裝輔駕系統！　高公局重申：僅是輔助非自駕

▲▼國道23起施工車輛遭撞，過半數肇事車配有安全駕駛輔助系統。（圖／高公局提供）

▲高公局統計，國道施工車輛遭撞過半數肇事車配有駕駛輔助系統。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

近年不少新款車型搭配自動駕駛輔助系統，但交通部高速公路局統計，今年1至10月間國道施工車輛遭追撞者件數多達58件，其中31件將近過半數肇事車輛為近年車款，且多有駕駛輔助系統。高公局再警示，日前已統計出6大狀況可能導致系統誤判進而發生意外，輔助駕駛系統僅是「輔助」不是自動駕駛，民眾雙手還是不可以離開方向盤。

交通部高速公路局管理科科長徐福聲表示，根據高公局統計，今年1月到10月國道施工車輛或緩撞車遭追撞達58件，其中過半數、高達31件肇事車輛裝有輔助駕駛系統，多配有Level 1或Level 2等具備自動剎車、車道偏移等輔助駕駛系統。且這一兩年間的新型車款多配有輔助駕駛系統，肇事車輛確實年份多較新。

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然而，高公局今年11月初時就曾示警，羅列出6大情事可能導致駕駛輔助系統誤判。徐福聲再重申，6種情況包括與前車速差過大、前車沒在車道正中央，或前方車輛突然離開車道以及前車突然插入，再者如果前方車輛外型比較特殊，或者遇上靜止的行人、摩托車、翻覆的車輛等也可能導致系統誤判。

徐福聲談到，若道路線型變化大，如彎道或陡坡也可能影響系統判斷。最後則是天候因素，如逆光或強光、光線不佳時都需要駕駛人多留意。

徐福聲強調，自動駕駛輔助系統僅是「輔助」不是自動駕駛，駕駛人還是要留意路況，切勿把手任意離開方向盤。若任意離開方向盤則屬於危險駕駛，依照「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款規定，若以危險方式駕車，如雙手放開方向盤，可處以新台幣6000到2萬4000元不等罰鍰，並吊扣汽車牌照半年，肇事者則會吊銷駕照。

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