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熄火還不停！新訓兵急拉氣壓煞車　第一時間喊弟兄：繫上安全帶

記者陳凱力、林冠吟／苗栗報導

陸軍收假專車11月21日行駛在國道1號南向86.7公里時，準備從北部返回苗栗斗煥坪營區時，遊覽車司機卻疑似心肌梗塞發作陷入昏迷，導致仍在行駛中的遊覽車瞬間失去控制，幾乎快要擦撞到快車道護欄，所幸二等兵許承巽和洪子軒及時發現異狀，緊急穩住方向盤，及時將車輛停下。而遊覽車司機緊急送醫後，不幸仍宣告不治，但車上43人均有驚無險，未釀成更大事故。

▲遊覽車駕駛國道突然心梗　2新訓兵搶下方向盤救了整車人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲遊覽車駕駛國道突然心梗，2新訓兵搶下方向盤救了整車人。（圖／記者陳凱力翻攝）

陸軍收假專車11月21日準備從北部返回苗栗斗煥坪營區，未料行駛在國道1號南向86.7公里時，遊覽車司機卻疑似心肌梗塞發作，瞬間陷入昏迷，讓行駛中的遊覽車瞬間失去控制，所幸被二等兵許承巽和洪子軒第一時間發現，緊急穩住方向盤並鬆開油門，才未釀成更大的意外事故。

此次立下功勞的二等兵許承巽回憶，當下經過湖口交流道時，發現車身突然急遽向右偏移，他探頭察看發現司機意識已經模糊不清，且身體已出現僵硬情形，緊急上前將方向盤向左打，避免擦撞到車道護欄，同時盡力維持方向盤平穩，力將車身保持在中線行駛。

▲▼二等兵許承巽。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲二等兵許承巽在第一時間穩住遊覽車車身。（圖／記者黃孟珍翻攝）

不過行駛了一段時間後，許承巽卻發現車身始終還沒停下，才意識到司機的腳可能還壓在油門上，緊急將司機的腳移開，不過車身卻仍繼續滑動，他立即做出判斷將鑰匙拔掉引擎熄火，讓車上處於電力系統完全斷掉的狀態，但由於該路段正值下坡路段，遊覽車仍持續滑行，許承巽回想起從小搭公車的通勤經驗，瞬間想到公車上通常都有氣壓煞車系統，緊急將氣壓系統拉下，最後才驚險地讓遊覽車停在中線道上。

但許承巽也說，事情發生的同時他緊急對上面的弟兄大喊「下來幫忙」，因為當時不僅要關心司機的狀況，也要同時注意前方路況，需要有更多人手可以幫忙，好險在眾人的同心協力下結束一場虛驚。

而當時在一旁輔助的二等兵洪子軒也表示，當下第一個反應就是要車上的弟兄們全部繫上安全帶，第二件事就是和家裡報平安，並向長官回報相關事情。

▲▼二等兵洪子軒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲二等兵洪子軒回憶當時表示，當下第一反應就是叫車上弟兄系上安全帶。（圖／記者黃孟珍翻攝）

而六軍團作戰區政戰主任陳中吉對2人稱讚連連表示，從這次事件中也見證到從家庭、學校到軍事教育的成功，面對狀況處置都能臨危不亂，在公開表揚的同時，這樣的善行義舉也值得大家肯定和學習。

▲遊覽車駕駛國道上昏迷猝死　2新訓兵「急搶方向盤」救整車43人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲遊覽車駕駛國道上昏迷猝死，2新訓兵「急搶方向盤」救整車43人。（圖／記者陳凱力翻攝）

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