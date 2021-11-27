用路人看過來！國1楊梅休息站年底啟用　國6草屯站明年動工

▲國道6號東草屯休息站預計於明年動工。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

目前國道設有15處的服務區和3處休息站。交通部高公局表示，為了考量民眾通勤便利，已經動工多時的楊梅休息站將於今年底落成啟用，目前切確時間未定，但確定將於今年底。另外，國道6號也將增設橫向國道第一個草屯休息站，目前已經完成設計作業，正在辦理工程招標，預計明年就會動工。

高公局於國道設有15處服務區及3處休息站。日前高公局赴立法院進行預算報告，高公局表示，由於國1南下汐止高架至五楊高架沿線近60公里，均無設置服務區共路人使用，尤其南下末端因車道縮減容易造成車流壅塞。對此，交通部高公局利用五楊高架終點南下側里程71K+400舊有楊梅收費站腹地增設休息站，將配置停車場、廁所以及簡易賣場服務南下用路人，並於108年底動工，完工期限則為明年1月10日。

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高公局指出，楊梅休息站建築工程分為休息站與公警楊梅分隊辦公室，兩者均為地上三層樓建物。休息站已經大致完工，僅剩下衛生設備和燈具調整工作，預計今年底就可以啟用。楊梅休息站為國內首座利用收費站舊址改建的個案，也將成為國1高架專用第一個休息站。

除了興建中的楊梅休息站預計年底完工，國道6號也預計興建草屯休息站。高公局說，國6為國內最長的橫向國道，因應觀光發展需求故利用國6西行側6.7K原收費站計畫用地設置草屯休息站，目前已經完成設計作業，正辦理工程招標，預計明年動工並於年底完工。草屯休息站預計將為國道第5處休息站，也是橫向國道第一個休息站。

另外，明年西螺、東山、關廟、古坑、南投、新營、清水、西湖等服務區委外營運契約將陸續屆滿到期，將再重新招標。