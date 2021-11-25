國內首例！原收費站舊址改建　國1「楊梅休息站」今年底啟用

▲楊梅休息站預計今年底啟用。工程示意圖。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

交通部今（11/25）舉行部務會報，國道1號新增之梅休息站已經大致完工，未來將成為國1高架專用首座休息站，也是國內首座利用舊有收費站空間改建而成的休息站，配置停車長、廁所和簡易賣場，預計今年底啟用。

由於國1南下汐止高架至五楊高架沿線近60公里，均無設置服務區共路人使用，尤其南下末端因車道縮減容易造成車流壅塞。對此，交通部高公局利用五楊高架終點南下側里程71K+400舊有楊梅收費站腹地增設休息站，將配置停車場、廁所以及簡易賣場服務南下用路人，並於108年底動工，完工期限則為明年1月10日。

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高公局指出，楊梅休息站建築工程分為休息站與公景楊梅分隊辦公室，兩者均為地上三層樓建物。休息站總樓地板面積1約為1556平方公尺，另有一層屋突，楊梅分隊辦公室總樓地板面積則為1468平方公尺，另有兩層屋突。停車區動線大型車採前進停車、倒車離場，避免乘客穿越車道，小型車採3處停車區單向不繞行方式。

高公局表示，目前施工進度截至今年11月20日，本預定進度為96.19%，實際施工進度已超前來到98.14%。公警楊梅分隊新建大樓已於今年7月30日啟用，休息站則已經大致完工，僅剩下衛生設備和燈具調整工作，預計今年底就可以啟用。

楊梅休息站也取得合格級候選綠建築證書，預計完工後將申請取得銅級綠建築標章。高公局說，楊梅休息站為國內首座利用收費站舊址改建的個案，也將成為國1高架專用第一個休息站。

