快訊／林口大貨車轉彎上國道…YouBike撞上卡輪底！騎士重傷亡

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市林口區國道一號南下匝道、與文化北路一段路口今(27日)凌晨傳出死亡車禍，一輛大貨車當時正準備駛上國道，不料才剛轉彎就聽到一聲巨響，下車察看後赫見一輛YouBike卡在輪胎下，一名外籍男子(約40歲)捲入車底，當場沒有生命跡象。警消獲報後到場，立即將男子救出並送醫，但無奈仍傷重不治；初步研判，整起車禍疑似轉彎死角所致，而大貨車並無違規，死者是否有闖越交通號誌還有待進一步釐清。

▲YouBike撞上轉彎大貨車，當場卡入輪下。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）