馬紹爾與美國關係緊繃！「核爆賠償」談不攏　憂恐遭中國趁虛而入

▲馬紹爾群島長期以來是美國在北太平洋地區的重要戰略部署基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著美國、中國在國際政治外交上的角力加劇，我國位於北太平洋的友邦馬紹爾群島（Marshall Islands）恐怕也成為兩大國角逐實力的戰場，因為35年確立馬紹爾群島與美國之間緊密「聯繫國」關係的「自由聯合協定」（Compact of Free Association，COFA）將於2年後談判到期，美國聯邦眾議院來自兩黨的10名議員向白宮警告，中國恐怕會在有機可乘時趁機而入。

根據美媒《ABC新聞》，馬紹爾群島除了是台灣的邦交國，因其特殊且優越的地理位置，數十年以來一直身為美國堅定的盟友，成為美軍在太平洋中部佈署的關鍵戰略前哨，不過礙於美國二戰後於1940、50年代在馬紹爾群島周圍進行數十次核爆實驗，導致當地環境與居民健康出現嚴重危害，華府長期以來拒絕就此議題進行協商。

如今隨著COFA即將到期，恐怕將使馬紹爾群島成為美中兩國在爭奪地緣政治主導地位的下一個激烈戰場，其中還包括密克羅尼西亞聯邦、帛琉。據悉，馬紹爾、密克羅尼西亞聯邦、帛琉與美國的COFA協定將先後於2023、2024年到期。

報導指出，美國於1945年二戰末期占領馬紹爾群島、1947年獲聯合國授權託管，直到1991年終止託管並接受馬紹爾群島加入聯合國，數十年來美國如同對待領土般，在該地區佈署軍事、情報、航太等設施，而美國帶來的龐大資金與就業機會使得馬紹爾群島經濟受益，當地許多民眾在美國生活與工作後，搬至阿肯色州、夏威夷、奧克拉荷馬州。

馬紹爾群島於1986年宣布獨立前，與美國簽下COFA協定，2003年兩國決定更新延長協定時效至20年以後。

▲美國聯邦眾議院10名議員擔憂，中國恐怕趁機將觸角伸入馬紹爾群島。（圖／達志影像／美聯社）

不過美國二戰後數十年以來在北太平洋進行多次核爆實驗，造成馬紹爾群島的環境與居民健康深受其害，許多人罹患癌症、流離失所。馬紹爾群島瓜家林環礁礁長馬塔約什（James Matayoshi）透露，自從美國進行核子試驗以後，他和其他數百人被迫流離失所，就連他已故的母親曾在生前某次大規模核爆時懷孕，最後因大量輻射而誕下死胎。

據悉，瓜家林環礁是美國在馬紹爾群島上的一個重要軍事基地。

馬塔約什表示，美國1980年代與馬紹爾群島就核爆實驗帶來的傷害所達成的1.5億美元協議，根本無法解決核爆所遺留的問題；而美國政府則堅持，核爆賠償必須是「全面且最終的解決方案」，無法重新討論。

對此，美國聯邦眾議院來自兩黨的10名議員擔憂雙方之間的問題，恐怕會讓中國趁隙而入北太平洋地區，他們於11月致信白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），呼籲美國在把戰略重心轉移至印太地區的同時，也應關注與北太平洋島國之間的COFA相關談判、或是安排會談，否則等到中國準備出手投資北太平洋島國氣候韌性基礎建設時，拜登政府所代表的美國恐怕在國際地位上將會下降。

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