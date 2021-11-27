防堵最強Omicron變異株　紐約州宣布進入緊急狀態

▲ 霍楚宣部紐約州緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

最早在非洲發現的新變種病毒B.1.1.529命名為「Omicron」，各國紛紛祭出入境管制措施防堵。考慮到目前的Delta疫情及Omicron變異株可能引發入冬大爆發，美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）26日搶先宣布，該州進入緊急狀態。

綜合《福斯新聞》、NBC報導，紐約州緊急狀態將於12月3日生效，至少持續至明年1月15日，旨在獲得抗疫物資、提升醫院收治量及應對可能出現的人員短缺，允許該州衛生部在醫院床位不足10%的情況下，限制非必要及非緊急醫院程序。

霍楚說明，雖然紐約州尚未出現Omicron確診個案，仍須做好準備，且該州近來出現確診數上升跡象，「我們已經採取特別的措施來防止新冠病毒傳播並對抗這場大流行，但我們持續看到今天冬天出現高峰的警訊。雖然紐約州尚未檢測出新的Omicron變種，但它正在襲來。」

她表示，「為做好準備，我今天宣布緊急命令，以擴大醫院收治量，並幫助確保我們的醫院系統在入冬期間能夠應對大流行帶來的任何挑戰。疫苗仍然是我們對抗大流行最好的武器之一，我鼓勵每個紐約人接種疫苗。如果你完整接種了，就接種加強劑。」

非洲國家波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼王國、莫三比克及馬拉威都出現Omicron個案，美國總統拜登先前宣布，29日起限制來自南非等8個國家的旅客入境美國。世界衛生組織（WHO）則於26日表示，Omicron變異株攜帶大量突變，「其中一些令人擔憂」。

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