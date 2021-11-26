10萬年前「猛獁象牙」被發現了！　良好保存在加州寒冷高壓深海

▲美國加州蒙特瑞灣水族館研究中心表示，於2019年在加州沿岸約3000公尺深海底，發現一截哥倫比亞猛獁象牙。。（圖／翻攝自美國加州蒙特瑞灣水族館研究中心網頁mbari.org）



中央社舊金山24日綜合外電報導

眾所周知猛獁象（長毛象）是陸地生物，可想見當科學家在深海發現猛獁象牙時有多驚訝，但也正因寒冷高壓環境讓此象牙保存良好，有助未來挖掘出更多關於這種古生物的細節。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國加州蒙特瑞灣水族館研究中心（MBARI）發布新聞稿表示，研究中心的飛行員普里基特（Randy Prickett）和科學家哈達克（Steven Haddock）於2019年在加州沿岸185英里（約300公里）外海、1萬英尺（約3000公尺）深海底，發現一截哥倫比亞猛獁象牙。

不過，當時他們僅能採集象牙的一小部分，而後於2021年7月重返，獲取完整樣本。

哈達克說，探索深海時，會開始期待發生「意想不到」的事，但竟然會發現古老猛獁象牙，「我至今仍感到驚訝」。研究工作目前才剛開始，期盼未來能分享更多資訊。

密西根大學古生物學家費雪（Daniel Fisher）專門研究猛獁象與乳齒象（Mastodon）。他表示，這與他曾見過的截然不同。「有其他猛獁象在海中被發現，但通常深度不會超過幾十公尺。」

新聞稿指出，針對此象牙的各項研究正在進行中，包括判定這頭猛獁象死亡時年齡。研究人員指出，寒冷高壓環境有助於良好保存此象牙，得以進行更仔細研究。

科學家認為，這是北美這個區域迄今所發現的最古老、保存狀況最良好的猛獁象牙。加州大學聖克魯斯分校（UCSC）地質年代學實驗室（Geochronology Lab）經放射性同位素分析，估計其年代超過10萬年前。

科學家希望，從象牙收集到的資料，不僅能增加對這頭猛獁象的了解，也能進一步理解這個物種。

UCSC古基因學實驗室（Paleogenomics Lab）首席研究員夏皮洛（Beth Shapiro）表示，這種樣本提供了寶貴機會，可描繪出曾經存在動物以及當初生活環境的樣貌。