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G奶童顏被誤認12歲平胸妹！她怒「解放車頭燈」　上下晃動震暈網友

▲▼G奶童顏被誤認12歲平胸妹！她怒「解放車頭燈」　上下晃動震暈網友。（圖／TikTok／bethanylouwho2）

▲潔德澄清，自己不但不是平胸，還擁有G罩杯的好身材。（圖／TikTok／bethanylouwho2）

記者王佩翊／編譯

國外一名女網友因為長相童顏且平時喜歡穿著卡通圖案的上衣，因此經常被認為是個只有12歲的平胸少女，然而事實上她早已成年，並且擁有G罩杯的好身材。她日前就在自己的TikTok帳號拍片替自己「驗明正身」，其中一支「魔幻抖胸片」，超兇車頭燈瞬間吸引150萬人次觀看。

現年21歲的潔德（Bethany Jade）因為長相甜美因此經常被大家誤認成未成年少女，不僅如此，由於她平時喜歡穿著寬鬆的衣物來遮擋自己的巨乳，因此還會被人誤以為是偏瘦弱的平胸身材。為了證明自己的「清白」，潔德在TikTok上傳了一段影片，首度公開了自己的內衣尺寸。而網友也是這時才知道，原來潔德是真正的「童顏巨乳」。

▲▼G奶童顏被誤認12歲平胸妹！她怒「解放車頭燈」　上下晃動震暈網友。（圖／TikTok／bethanylouwho2）

▲潔德影片隨即獲得上百萬網友觀看。（圖／TikTok／bethanylouwho2）

潔德隨後也PO出多段影片，包含身穿緊身衣物或是大露深溝，來證實自己的好身材。有網友直言，「你看起來真的很年輕，我還以為你才14或15歲」。潔德也直言，自己出門時常常被陌生人問為何不用上學，或是因為長得太年輕而不被允許買打火機和酒。

也有網友驚訝潔德「很會藏」，竟然可以把G罩杯巨乳藏得跟平胸一樣，並表示，「事實證明，我們不可以以貌取人」等。

潔德的一系列影片隨即吸引大批網友注目，其中一支影片更是吸引2880萬人次觀看，而後續幾支「巨乳片」基本上也都有超過百萬人次觀看。

@bethanylouwho2

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