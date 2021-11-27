ISO認證！新北市圖館長王錦華　獲教育部圖書館事業貢獻獎

▲新北市圖館長王錦華（右）獲教育部圖書館事業貢獻獎。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府近年來推動新形態的圖書館閱讀服務，從「讓所有使用者感覺貼心」的概念出發，打破傳統圖書館思維，不僅更符合人性化，服務也更多元。新北市立圖書館繼日前通過ISO9001國際品質管理認證，今年教育部舉辦的「第一屆圖書館事業貢獻獎」，王錦華館長與館員更雙雙獲得傑出主管與館員獎的殊榮。

新北市立圖書館館長王錦華日前獲得教育部「第一屆圖書館事業貢獻獎」傑出主管獎的殊榮，昨（26日）至國家圖書館接受頒獎表揚。新北市立圖書館近年來不斷努力強化各項服務，各區圖書分館在閱讀氛圍的改造下，亦展現全新風貌。繼2018年勇奪第一屆「政府服務獎」的最高榮譽後，2020年更通過ISO9001國際品質管理認證，提升公共圖書館優質而標準化的服務品質與國際接軌。

▲圖書館研考工作的林淑芳研究助理（右）勇奪政府服務獎。

對於表現獲得肯定，新北市立圖書館館長王錦華表示，新北市立圖書館為全國規模最大的公共圖書館，全市共有104所圖書分館暨閱覽室，服務超過400萬的人口。為推動全民閱讀，除了以「顧客為導向」，讓民眾可以感受到更方便、快速、貼心的服務，此外，更打破本位主義，推行全國首創的北北基桃跨域借書服務，便利大臺北地區民眾可以共享新北市、臺北市、基隆市、桃園市四個縣市2000萬冊的圖書，嘉惠四市928萬市民。

教育部「第一屆圖書館事業貢獻獎」11月26日於國家圖書館舉行頒獎典禮，除了新北市立圖書館王錦華館長榮獲「傑出主管獎」，另外，承辦圖書館研考工作的林淑芳研究助理，也以研究考核的行政幕僚，規劃圖書館的發展目標，展現圖書館服務成果，勇奪政府服務獎，同時推動ISO 9001品質管理系統認證，獲得「傑出館員獎」。

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