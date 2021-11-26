▲新北13農會榮獲農金獎大放異彩，副市長劉和然期勉再創高峰。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋區、石門區農會於今年9月及10月順利完成總幹事聘任，110年度本市各農會屆次改選正式宣告圓滿落幕，農業局於今（26日）舉辦理、監事業務講習會，副市長劉和然親自到場致意，恭賀13間農會榮獲農金獎外，期勉各農會於新屆次團結一心，用心為農民服務。

農業局表示，本年度農業金融體系最高榮譽「農金獎」，總計10個獎項，全國有311間農漁會參賽，新北市24間基層農會就有13間獲獎，囊括6大獎項，表現相當亮眼；其中中和地區農會以穩健獲利及優秀營運規模，榮獲營運卓越獎甲組特優、人才培育及永續發展獎特優。

汐止區農會積極推動「科技金融」、行動支付，並串聯在地商圈，推動數位農金服務，獲得數位金融推廣獎特優、農業金庫策略合作獎特優等獎項；而平溪、石碇、鶯歌、蘆洲、樹林、板橋、新莊、淡水、三重、土城及瑞芳等11間農會亦榜上有名，為新北農會之光。

副市長劉和然指出，在農會經濟事業方面，市府除輔導農會超市發揮都會區高消費實力，持續供應優質、安心農產品外，也常與各縣市農漁會辦理聯合展售活動，幫助全國農友開拓消費客群及新通路，同時也讓消費民眾能夠選購產地直送當季的美味，創造農會、農民及市民三贏的局面。

劉和然表示，今年年中疫情影響農產品通路及銷售，市府強化「美味農業得來速」電商平台，媒合農會超市及農友推出底家自煮組合包與蔬菜箱，並串接新北好茶、農村好物及新北健康三寶等品牌，讓農產供銷不間斷，自平台上線累計消費金額達8千萬。

劉和然會中也期勉理監事用心耕耘，擦亮百年農會招牌，當選農會理監事是榮耀也是責任，未來4年新任理監事將帶領農會團隊持續為農民朋友服務，執行農會推廣農業、造福鄉里任務，並依法令行使職權，促進農民及會員權益，落實農會為公益社團法人之宗旨。

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