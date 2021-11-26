▲東北角貢寮鮑正當時，新北農業局推「鮑吃鮑遊」輕旅行。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市擁有綿長的海岸線和壯麗的海岸風光，產自東北角貢寮區的「貢寮鮑」正是當季！新北市政府為推廣貢寮地區在地優質水產品，今年輔導貢寮區漁會推動貢寮鮑產季系列活動，於25日在板橋遠東百貨中山店舉辦「2021新北貢寮鮑-鮑吃鮑遊，輕旅東北角」產季起跑記者會。

新北市政府為了推廣貢寮在地優質水產品「貢寮鮑」，輔導養殖戶取得產銷履歷及生產追溯認證，輔導貢寮區漁會規劃了12月5、11、12、18、19日共5梯次「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」小旅行，讓民眾能夠親身體驗採收、料理及品嚐貢寮鮑這在地冬季限定美食。

▲今年貢寮鮑以「鮑吃鮑遊」為主軸推廣東北角輕旅行。

為了讓更多人品嚐到優質美味的貢寮鮑，特地在12月11、12日於台北希望廣場及19日於碧潭新北希望市集，舉辦「鮑食小棧」活動，限量推出各種超值的貢寮鮑產品，拉近貢寮鮑與民眾的距離，並媒合貢寮區漁會與知名電商「東森農場」合作，讓民眾在家就可以選購當季產地直送的貢寮鮑。

新北市府今年以元宇宙概念結合漁民常用之線上銷售方式，全國首創在網路社群互動平台打造的「8bit」風格的「鮮北宴線上虛擬魚市場」，挑漁獲的同時還能與店家線上互動「搏感情」，將電商與傳統市場的優點互相結合，打造出全新的商業模式，促進新北在地產業朝向智能行銷發展。

未來市府對於虛擬魚市場計畫除了持續積極招商，也會強化系統，讓手機上的操作更流暢、交易流程更簡便，最重要的是在系統中納入更多新北在地特色的元素，包括自然／人文景點、美食、特色產業等等，讓全球各地的民眾都可以透過我們的系統走進新北市各個角落。

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