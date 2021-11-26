榮獲第一屆教育部圖書館事業貢獻獎地方首長獎　 黃偉哲：更努力推動圖書館功能

▲第一屆教育部圖書館事業貢獻獎頒獎，台南市長黃偉哲榮獲「圖書館事業貢獻獎」之地方首長獎，由副市長趙卿惠代表受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第一屆教育部圖書館事業貢獻獎頒獎典禮，26日下午在台北國家圖書館舉行，台南市長黃偉哲榮獲「圖書館事業貢獻獎」之地方首長獎，由副市長趙卿惠代表受獎，趙卿惠表示，黃偉哲市長上任以來，努力打造一座閱讀城市，今天獲獎不僅僅是對黃市長的肯定，同時也是對南市府團隊在推動閱讀上所做努力的肯定。

黃偉哲市長亦在得獎感言的影片中強調，這是全體台南市民的得獎，市府會更努力推動讓圖書館的功能更多元化，為市民提供更多更優質的服務。



教育部圖書館事業貢獻獎，旨在表揚團體與個人對圖書館經營及圖書館事業發展之傑出貢獻，獎項類別包含「標竿圖書館獎」、「傑出圖書館館員獎」、「傑出圖書館主管獎」、「地方首長獎」、「特別貢獻獎」共五大類，台南市於本屆共獲選「傑出圖書館館員獎」及「地方首長獎」。



教育部長潘文忠指出，台南市長黃偉哲推動圖書館相關市政工作，展現豐碩亮眼的成果，願意將資源、力量投注在圖書館事業上，努力讓台南市立圖書館新總館在今年落成啟用，並結合周邊開發閱之森公園，提供市民多元的閱讀空間，大幅提升台南市民的借書率。



黃偉哲市長因公未能親臨受獎，他在會中播放的在得獎感言的影片中表示，能夠獲得圖書館事業貢獻獎的地方首長獎，他感到非常的榮幸，這不是他個人得獎，而是全台南市民得獎，因為台南市平均每12個人就有1個人到圖書館借書，每個人擁有的圖書的數量是2.19冊，借閱過的是4.29冊，就是有這麼多市民喜歡讀書，願意到圖書館借書，而且在圖書館閱讀，因此成就了這個「地方首長獎」。



黃偉哲也強調，台南市是全台灣第一個城市，也是全台灣第一個大學所在地，也是全台首學的所在地，因此對於這次獲獎，我們非常感到深深引以為榮，台南圖書館絕對不只是一個圖書館，它能夠多元發展，提供市民，各種各式各樣的服務，讓圖書館的功能多元化，這個體制要建立，因為以前圖書館的是附屬於這個公所區公所裡面，現在我們變成總圖的分館體系，這樣可以讓圖書館的營運更加一致性，並以打造全齡化閱讀為目標，讓市民不分年紀地喜愛走入圖書館。





副市長趙卿惠在會中致詞表示，非常謝謝評審委員對於台南市的肯定，尤其我們在2020年的閱讀報告裡面，有六項重要的指標，台南市是全國第一個六項全包的縣市，黃偉哲市長非常在意的就是閱讀生活化，在台南我們從零歲開始，就有一個「閱讀包」，也就是在媽媽的肚子裡就開始閱讀，培養他的這個基因跟他的基礎。另外，永康的新總圖，在1月開幕，5月的時候，疫情非常趨緊，在黃偉哲市長的指示之下，我們用了24小時自動還書的機器，這個在全國應該是一個首創，那也創下了在疫情後期的部分，台南市在閱讀力成長了將近快3倍。



還有，在疫情的期間，為了讓學生停課不停學，台南市政府在5月19日就把這些影片停課不停學的影片全部上線，在第1個月的時候，就創下了北部的閱讀人群，就是去觀看我們的這些線上閱讀的這些教學影片達80萬人次，一直到現在，已經突破了900萬人次的閱讀量，所以這個代表台南市在黃偉哲市長的領導之下，我們對於閱讀生活化跟閱讀的這些空間，讓學生們可以不斷地去在線上也好，利用我們很科技的方式來提領他們閱讀的這些成效，都是非常有一些成果。