鼎泰豐爆4.8億黑帳　前董座涉控掏空

社會 社會焦點 保障人權

鼎泰豐爆4.8億黑帳　前董座韓家宸涉控掏空

原北京鼎泰豐一度掛上「韓家宴」，引來山寨版質疑。（翻攝畫面）

▲原北京鼎泰豐一度掛上「韓家宴」，引來山寨版質疑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣餐飲之光「鼎泰豐」在中國華北的經營權之爭進入白熱化，不僅上演股東互告戲碼，更爆出鉅額資金去向不明！負責中國華北鼎泰豐分店營運的恒泰豐餐飲公司董事長林禮宏查帳發現，前董事長韓家宸掌控公司期間，透過自己設立的公司轉匯台幹薪資，竟有1.8億元差額去向不明，原本公司帳戶尚有2.8億元現金也不翼而飛，韓家宸解職後，甚至還匯出人民幣500萬元給北京一家律師事務所，至今未交代金流，也未交接公司資產，合計有4.8億元黑帳去向不明，林禮宏日前已正式具狀控告韓家宸侵占、背信等罪，這場跨國股東大戰持續延燒。

根據2024年7月董事會簡報，時任總經理楊炳坤親自向董事報告：「目前公司於11家銀行帳戶共有約人民幣6,500萬元（約新台幣2.8億元），其中5,000萬元存放於天津富邦華一銀行。」按照楊炳坤在董事會簡報中的金流紀錄，這筆資金分散於北京、天津至少11家銀行帳戶，其中最大筆的人民幣5,000萬元存於天津富邦華一銀行。檢視內部電子郵件往來紀錄，該筆資金原訂作為「華北地區門市結束營運後的勞務補償金」，但在韓家宸遭解任後，登入權限遭更改，資金流向需自銀行端調閱，但因涉及中國境內企業帳務，調查難度提高。目前北檢正透過富邦金控提供的合作管道，重建帳務軌跡。

北京鼎泰豐熄燈後，疑原地轉生成「劉家宴」，菜單及設計風格與鼎泰豐神似。（翻攝微博）

▲北京鼎泰豐熄燈後，疑原地轉生成「劉家宴」，菜單及設計風格與鼎泰豐神似。

林禮宏上任以後，竟發現自2013年至2022年間，約有新台幣4億6,500萬元的資金流向韓家宸投資設立的哲漢與壓馬路等相關聯公司，名義上是支付台幹薪資，但實際支付金額與撥款數額嚴重不符。北京巨人依出具的薪資清冊推算，這9年間的正常支出僅約1.65億元至1.8億元，其中至少有1.8億餘元的差額去向不明。

北京恒泰豐前董座韓家宸（圖）遭解職後，尚未與新董座林禮宏進行交接。

▲北京恒泰豐前董座韓家宸（圖）遭解職後，尚未與新董座林禮宏進行交接。

最誇張的是，韓家宸被解任、喪失代表權後仍能在2024年指示匯出人民幣500萬元至北京市通商律師事務所，大股東質疑這是「卸任後偷偷處分公司資產」，涉及非法匯款與重大侵害公司利益。依照林禮宏清查結果，韓家宸任內黑帳金流高達4.8億元去向不明，恐涉掏空背信。

北京恒泰豐新董座林禮宏（右）控告前董座韓家宸背信、侵占等罪。

▲北京恒泰豐新董座林禮宏（右）控告前董座韓家宸背信、侵占等罪。

大股東們痛批：「這已不是經營糾紛，是玉石俱焚。」林禮宏更語帶無奈：「韓家宸不給經營、卻要毀掉品牌，這是坑殺股東、也坑台商。」這場從台北燒到中國的餐飲龍頭股權大戰，隨著司法介入偵辦、跨境金流與銀行資料逐步釐清，恐怕只是雙方人馬戰火序曲。

韓家宸（左）和孫鐵漢（右）原本是商場40年好友，如今反目成仇、對簿公堂。

▲韓家宸（左）和孫鐵漢（右）原本是商場40年好友，如今反目成仇、對簿公堂。

韓家宸則否認所有指控，反控林禮宏與大股東孫鐵漢誹謗，2人已遭北檢依加重誹謗罪起訴。原本生意上的夥伴，如今因經營權撕破臉，演變成訴訟大戰，是非對錯如何，最終只能仰賴司法調查釐。


鼎泰豐中國風暴1／招牌變「劉家宴」續賣小籠包　來台插旗掀山寨疑雲
鼎泰豐中國風暴2／中國華北14家分店一夕全關　大股東查出1.8億被溢領

01/25 全台詐欺最新數據

354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

