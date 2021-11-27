顏寬恒批民進黨「造謠國家隊」　譏「隊員」林靜儀錯把抹黑當澄清

▲顏寬恒、林靜儀。（圖／翻攝顏寬恒臉書、ETtoday資料照）

實習記者張鈞量／台北報導

台中市第二選區立委補選戰況激烈，國民黨候選人顏寬恒提告民進黨候選人林靜儀競選看板字樣，誤導民眾以為反萊豬就是反美豬，遭林靜儀批評是在玩文字遊戲，更指控「國民黨婦女部主任林麗嬋曾說此公投通過會造成台灣障礙及混亂」。對此，顏寬恒27日表示，林靜儀所引用林麗蟬的說法早已被更正，林靜儀竟然把這種抹黑當成自己的澄清「可見不只民進黨是造謠國家隊，林靜儀更是造謠國家隊的其中一員」。

顏寬恒受訪時澄清，林麗蟬在公投的辯論會上面是指推動這種公投讓國民黨更加艱困，卻被報導成國民黨推動公投讓台灣更加艱困，「這種不實報導平面媒體已經更正」。

顏寬恒據此批評，但是林靜儀竟然把這不實報導、已經更正的抹黑當作自已的澄清，把這種已經更正的造謠當作自己的澄清，「可見不只民進黨是造謠國家隊，林靜儀更是造謠國家隊的其中一員」。

針對近期遭民進黨立委林楚茵指控，顏寬恒家族在台中市南屯區所蓋招待所違建一事，顏寬恒則表示，「依法行政、讓法律規範執行，需要拆除就拆除」。

針對被質疑擔任立委時，曾透過質詢的方式幫助家族企業取得台中港105號碼頭經營權一事，顏寬恒則解釋，「讓證據說話，讓事實說話」，2016年時，立委的責任就是要讓台中港能夠活化，所以才質詢港務公司，因為港務公司違反國際港務發展條例，「所以寬恆跟民進黨立委葉宜津共同提案，共解其部分預算」，這個部分兩黨都有共同的想法，只是要推動台中港的活化，「所有後面的不管是核定、簽約，都是在寬恒卸任立委以後」，所以請不要再做無端的指控，讓證據說話。