蔡壁如斷言「2022蔣萬安贏定了」　蔣：扮演好自己的角色

▲蔣萬安27日前往太平市場宣講公投。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）



記者楊蕓／台北報導

2022台北市長選戰，國民黨立委蔣萬安呼聲高，台北市長柯文哲日前表示，副市長黃珊珊能贏2022，且會瓜分到藍營選票；民眾黨立委蔡壁如則預言蔣萬安看起來「贏定了」。對此，蔣萬安27日出席反萊豬公投街講時受訪回應，不管在哪一個崗位，就是扮演好自己的角色，「現階段我最關心的是年底公投，以及民眾在意的食安議題。」

蔣萬安發起台北12區巡迴街講公投，今天第8站前往太平市場，與國民黨立委李貴敏、市議員陳炳甫接力街講。在接受媒體訪問時，對於媒體最新民調「台灣必須開放萊豬，才有機會加入CPTPP」，有過半民眾不同意（51.1%），蔣萬安回應，從這份民調顯示，食安是大部分台灣民眾堅持的，認為食安不容退讓、絕不妥協。

蔣萬安說，民調數據也顯示，12月18日的公投有越來越多民眾願意出來投下這張公投票，捍衛自己和下一代的健康。同時，民眾也對於這段期間執政黨惡意將「反萊豬」操作成「反美豬」，以及將萊劑比喻成「保健食品」這樣荒謬的言論，都感到憤怒及不滿。

蔣萬安表示，在街頭宣講感受到有越來越多民眾了解年底的公投，以及政府採行的相關措施沒辦法得到民眾信任，這一點不管是政府或行政單位，都應該提出清楚的數據、論述，而不是用荒謬言論、似是而非的說法來誤導民眾。

面對選戰議題，台北市長柯文哲日前喊出黃珊珊能贏2022能贏，且會瓜分到藍營選票，蔡壁如則預言從民調來看，蔣萬安是贏定了，對此，蔣萬安回應，對他來說不管在哪個崗位，就是扮演好自己的角色，堅持和人民站在一起，捍衛民眾的權益。現階段國人最關心的是食安，以及如何確保每個人的人身安全，這一點他會持續幫民眾發聲，也會強力監督政府要有作為。