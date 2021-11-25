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德國紅點設計獎加持　新北金瓜三號茶山禮盒

▲德國紅點設計獎加持 新北金瓜三號茶山禮盒。（圖／新北市農業局提供）

▲德國紅點設計獎加持，新北金瓜三號茶山禮盒。新北市長侯友宜（中）、青農蔡威德（右2）、王翊倫（右1）（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與坪林農業創生團隊金瓜三號推出茶山禮盒，榮獲設計界奧斯卡獎之稱的德國2021紅點產品設計獎，本次獲獎的茶山禮盒，採用環保再生紙膜，外觀呈現出梯田茶園的立體地形樣貌，腰封則以手感風格繪製，禮盒內含濃郁茶糖及甘醇包種茶包。侯友宜鼓勵團隊為地方奮鬥爭光，在國際上發光。

蔡威德在求學期間跟隨指導教授進行田野調查，意外愛上坪林的山水人情，於是創立金瓜三號，並在坪林老街打造餐食空間「坪感覺」，以金瓜三號做為互利共生的農創平台。今年金瓜三號和農業局合作，推出茶山禮盒，榮獲德國2021紅點產品設計獎的殊榮。

蔡威德表示，與農業局及韓世國設計師合作，重新設計「坪感覺」茶山禮盒包裝，農業局與業師遠景貿易總經理陳彥安、橘之鄉經理林鼎剛及郭元益副總經理郭建偉協助，完成了第一版設計，並獲得德國2021紅點產品設計獎。

▲德國紅點設計獎加持 新北金瓜三號茶山禮盒。（圖／新北市農業局提供）

▲「茶山禮盒」獲得德國紅點設計大獎。

包裝設計師韓世國表示，當初邊看著坪林梯田，聽著茶農述說茶山歷史脈絡，馬上就畫下坪林山景，以梯田美景來設計包裝，用創意來創造在地空間的溫度，消費者即便沒到過坪林，也能透過手上的禮盒想像坪林之美。

侯友宜表示，謝謝坪林區的青農威德及翊倫，參加德國紅點設計獎競賽，過去新北市文山包種茶連續8屆得到發酵茶製茶冠軍，而威德帶領的金瓜三號，用設計將文化與美學融入到包裝，讓坪林的文山包種茶躍居全國最矚目的茶產品之列，這都要感謝年輕的威德，以及在坪林區所有青年夥伴的努力。

農業局長李玟表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，透過農業創生專案計畫，以設計行動來提高產品價值，開創坪林優質茶產品的通路，形成事業及產業，並提報國際獎項，增加產品知名度，鼓勵優質青年及人才返鄉，達到農業創生的目標。

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