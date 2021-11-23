　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北三芝茭白筍農損現金救助　12月2日前快到區公所申請

▲新北三芝茭白筍農損現金救助 12月2日前快到區公所申請。（圖／新北市農業局提供）

▲桃園區農業改良場楊志維博士勘查茭白筍生長狀況。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

行政院農委會今年11月22日公告新北市三芝區為辦理茭白筍2021年8-9月高溫農業天然災害現金救助及低利貸款地區，請農友於12月2日前攜帶相關文件到三芝區公所申請，救助額度為每公頃3萬6000元，假日亦有受理。

三芝區茭白筍種植面積約為100公頃，年產量約為600公噸，主要栽培品種為赤殼種，產期集中於中秋節後10、11月，以三芝區為主要產區。相較於南部，新北市茭白筍肉質潔白細嫩、甜美，單價高，為北海岸秋冬季重要高經濟作物。

▲新北三芝茭白筍農損現金救助 12月2日前快到區公所申請。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署及區公所至現場勘查。

農業局表示，近期為茭白筍採收期，三芝區農會陸續接獲農民反映，茭白筍有生長不良及開花情形。在接獲三芝區農會通報後，農業局於11月5日邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署及區公所組成勘災小組，至三芝區勘查確認有茭白筍農損情形，農業局隨即協助爭取中央的農業天然災害救助。

農業局說，由於今年8、9月連續高溫，水溫高不適合黑穗菌生長，以及茭白植株生長特別強健，黑穗菌的菌絲體無法侵入，使地上莖基部不會膨大，即不會孕筍，導致茭白筍損害情形。

農業局長李玟表示，單筆耕作面積達0.01公頃以上，且受高溫影響損害達2成的農友，請於即日起至12月2日（含例假日），攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到受災地區公所填寫申請表，假日亦受理申請（上午8時至中午12時)。如有任何疑義，可隨時洽詢三芝區公所：02-2636-2111。

【更多新聞】

基隆男社區訪友違停遭勸　竟撂人毆打保全！檢聲押獲准

快訊／基隆八斗子岸際驚見女浮屍！　紫內衣+內褲身分待查

快訊／機車猛撞捲入車底「血跡滿地」　女騎士送醫搶救仍不治

醉男派出所門口凌空大撒幣　刑警「合法順走」不料最後這招栽了

郭台銘接駕！北港媽鐵路環島祈福　首站「駐駕新北3天」佑平安

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
打球帶球棒沒問題！徐國勇：這「四類人」才會註記
女星懷孕遭老公嘲笑「胸下垂、腫成球」　爆哭痛訴
2022年運勢最旺「5生肖」！好運氣擋不住　有望一夜致富
司機遭狂踹30秒仍抓緊方向盤！　施暴影片曝光
在家啃老可恥嗎？他曝「1招」20歲啃到80歲
一之鄉感恩祭來了！連20天蜂蜜蛋糕買1送1
減肥吃到「4種假食物」變更胖！醫揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北三芝茭白筍農損現金救助　12月2日前快到區公所申請

迎接郵輪復駛！全新基隆船員摺頁　從船員角度認識海港城市

搭郵輪有望！國內大型郵輪復航　林右昌：指日可待

綠島流浪狗集體獵殺梅花鹿山羌　居民無奈：只能幫忙收屍

「全鎮全預約」到家接送　幸福小黃台東成功鎮上路

關山警與超商建立「LINE通報群組」並加強簽巡　嚴防事故發生

超商店員被刺殺身亡　南警強化超商安全網守護人員安全

全運會竹市代表隊獲4金7銀8銅　林智堅頒獎勵金

南投工業區焚化爐狂燒外來廢棄物　縣議會怒：不燒在地垃圾就撤照

小心「進補進到警察局」　潮州警籲冬令進補勿酒駕　

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

轎車停路中！駕駛下車吃牛肉湯 民眾怒檢舉：把馬路當停車場？

新北三芝茭白筍農損現金救助　12月2日前快到區公所申請

迎接郵輪復駛！全新基隆船員摺頁　從船員角度認識海港城市

搭郵輪有望！國內大型郵輪復航　林右昌：指日可待

綠島流浪狗集體獵殺梅花鹿山羌　居民無奈：只能幫忙收屍

「全鎮全預約」到家接送　幸福小黃台東成功鎮上路

關山警與超商建立「LINE通報群組」並加強簽巡　嚴防事故發生

超商店員被刺殺身亡　南警強化超商安全網守護人員安全

全運會竹市代表隊獲4金7銀8銅　林智堅頒獎勵金

南投工業區焚化爐狂燒外來廢棄物　縣議會怒：不燒在地垃圾就撤照

小心「進補進到警察局」　潮州警籲冬令進補勿酒駕　

張綱維今再訴遠航遭違法撤照　民航局：均依法處置

坤達戴對錶是親密表現　觀察老婆喜好挑天梭月相錶

攝影師「作品醜化中國人」遭出征！　沉默一周認錯道歉：我熱愛祖國

壞特分手外籍男友「暴瘦7公斤」　難過掉淚嘆：不習慣一個人

打球帶球棒沒問題！　徐國勇：這「四類人」帶危險物品會註記

UNIQLO攜手LOEWE總監打造冬季聯名　加碼「最美內衣」第二彈登場！

林子豪特守練到天黑　周廣勝幫助加強基本功

Dior藝術照挨轟「醜化中國人」！攝影師陳漫道歉：深深地熱愛祖國

12／1起開放電話訂位　馬辣、新馬辣Plus+跨年限定方案出爐

AKB48 Team TP衝刺1千公尺全鐵腿　表情猙獰苦求：照片別外流！

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

地方熱門新聞

2021桃園購物節　首輛汽車大獎落在中壢

冷氣團來襲下探12.3℃　泳客基隆外木山晨泳

南投工業區焚化爐狂燒外來廢棄物　縣議會怒了

2車搶快左轉小貨車撞飛直行機車騎士釀一死

國道1聯結車翻覆　交通中斷2小時

2022高雄跨年高流舞台　3大樂團新歌開唱

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

南投男搭救護車到醫院　醫護氣炸：再演

漁船船員手冊5年沒出海要被取消

2021屏東馬拉松　全馬周柏江跑第1

攔查取締大型重機車及改裝車

新型H5N2禽流感現蹤　雲林撲殺1707隻肉鵝

勸戴口罩屢遭攻擊　鄭寶清籲《精神衛生法》快修法

南警強化超商安全網守護安全

更多熱門

相關新聞

2男開毒趴叫2傳播妹來助興　金山警查獲新興毒咖啡包

2男開毒趴叫2傳播妹來助興　金山警查獲新興毒咖啡包

新北市李姓男子（29歲）與洪姓男子（29歲），因染有施用三、四級毒品惡習，金山警分局19日持搜索票，搜索萬里野柳住處，查獲印有「海賊王羅賓」及「王老吉」圖樣等咖啡包毒品，意外發現2名蔡女、林女傳播妹一同施用毒品，4人依《毒品危害防制條例》移送基隆地檢署偵辦。

新北萬里開車自撞安全島　2人傷送醫

新北萬里開車自撞安全島　2人傷送醫

新莊菁美扶輪社號召　捐贈新北「類家庭」日常家具

新莊菁美扶輪社號召　捐贈新北「類家庭」日常家具

新北市圖林口分館「有溫度的書展」

新北市圖林口分館「有溫度的書展」

內行人推薦4秘境　新北森林感公園

內行人推薦4秘境　新北森林感公園

關鍵字：

新北三芝茭白筍農損

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

海關審太嚴！美國保健網購iHerb.com宣布不送貨台灣

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

丹麥先生x台灣太太疑爆婚變！YT影片全空

起底「崔泰俊是誰」？他童星出道20年：朴信惠就像恩人

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

金管會公布今年「大到不能倒」銀行！　中信銀、國泰世華銀等6家不變

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

快訊／昆凌爆家中出意外「頭部撞傷」急取消活動

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面