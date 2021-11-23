新北三芝茭白筍農損現金救助　12月2日前快到區公所申請

▲桃園區農業改良場楊志維博士勘查茭白筍生長狀況。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

行政院農委會今年11月22日公告新北市三芝區為辦理茭白筍2021年8-9月高溫農業天然災害現金救助及低利貸款地區，請農友於12月2日前攜帶相關文件到三芝區公所申請，救助額度為每公頃3萬6000元，假日亦有受理。

三芝區茭白筍種植面積約為100公頃，年產量約為600公噸，主要栽培品種為赤殼種，產期集中於中秋節後10、11月，以三芝區為主要產區。相較於南部，新北市茭白筍肉質潔白細嫩、甜美，單價高，為北海岸秋冬季重要高經濟作物。

▲新北市農業局邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署及區公所至現場勘查。

農業局表示，近期為茭白筍採收期，三芝區農會陸續接獲農民反映，茭白筍有生長不良及開花情形。在接獲三芝區農會通報後，農業局於11月5日邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署及區公所組成勘災小組，至三芝區勘查確認有茭白筍農損情形，農業局隨即協助爭取中央的農業天然災害救助。

農業局說，由於今年8、9月連續高溫，水溫高不適合黑穗菌生長，以及茭白植株生長特別強健，黑穗菌的菌絲體無法侵入，使地上莖基部不會膨大，即不會孕筍，導致茭白筍損害情形。

農業局長李玟表示，單筆耕作面積達0.01公頃以上，且受高溫影響損害達2成的農友，請於即日起至12月2日（含例假日），攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到受災地區公所填寫申請表，假日亦受理申請（上午8時至中午12時)。如有任何疑義，可隨時洽詢三芝區公所：02-2636-2111。

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