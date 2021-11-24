快訊／汐止驚傳「割喉命案」！夫懷疑她在外曖昧　怒持刀殺妻

▲凶案現場拉起封鎖線，汐止警方目前正進一步偵辦中。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺、張君豪、莊智勝／新北報導

新北市汐止區福德一路昨(23日)深夜11時許發生一起凶殺命案，警方初步調查，一名越南籍男子疑似懷疑越南籍妻子在外與人曖昧，因此憤而持刀割喉殺妻，妻子被發現時已經沒有呼吸心跳，明顯死亡。目前全案警方正進一步偵辦中。

警方指出，昨夜經在場者帶領下走進福德一路巷弄中貨櫃屋內，發現越籍的劉姓女子(25歲)仰躺在地，頸部有明顯刀傷，且地面大片血跡，救護人員到場時確認已因傷重死亡，警方立即拉起封鎖線採證。

初步了解，凶嫌范男(40歲)與死者為夫妻關係，范嫌因發現妻子疑似與他人有曖昧關係，因此雙方爆發爭吵，期間范男持水果刀狠刺妻子多刀後逃逸，經警方通知雇主劉男後，才在移工宿舍內發現范嫌，但當時范躺在床上，手持菜刀猛刺自己右側頸部自殘，員警立即制止奪刀，並將范嫌送往醫院治療；經診斷，范嫌右側脖子有一道10公分刀傷，初判無生命危險。全案依法報請相驗，並依殺人罪嫌移請士林地方檢察署偵辦。

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