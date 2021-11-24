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汐止狠夫落網畫面曝！持刀猛刺小15歲嫩妻奪命　被逮嘶吼：我不要

記者游宗樺、張君豪、陳韻如／新北報導

新北市汐止區福德一路23日深夜發生兇殺命案！一對越南籍夫妻因丈夫懷疑妻子外遇，竟持刀狠心刺殺妻子。警方獲報後，立刻前往移工宿舍逮人，而男子當時躺在床上，並試圖自戕，見警方上門還不斷抵抗狂喊，「我不要」、「我壞掉（殺掉）我老婆」，警方隨即將男子手上的菜刀搶下後將他送醫，所幸並無大礙，而全案朝殺人罪嫌偵辦。

▲▼ 汐止狠夫落網畫面曝 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止狠夫落網畫面曝 。（圖／記者張君豪翻攝）

經查，兇嫌范男(40歲)與25歲的死者為夫妻關係，因懷疑妻子與他人曖昧，雙方因此爆發爭吵，過程中他憤而持水果刀狠心殺妻後逃逸。警方獲報趕抵現場，並通知范男雇主後，才在移工宿舍內發現范男。

▲▼汐止福德一路夫持刀割喉殺妻。（圖／記者游宗樺翻攝）

透過畫面可以看到，范男當時躺在床上，還試圖持菜刀刺自己右側頸部自殘，而警方隨即上前奪刀，但他仍不斷抵抗喊叫，「我不要」、「我壞掉（殺掉）我老婆」，並不斷痛苦呻吟，最後遭到警方壓制，並將人送醫救治，所幸並無大礙。全案依法報請相驗，並依殺人罪嫌移請士林地方檢察署偵辦。

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