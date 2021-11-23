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社會 社會焦點 保障人權

毒品也有王老吉海賊王　2男開毒趴找2傳播妹助興4人全送辦

記者郭世賢／新北報導

新北市李姓男子（29歲）與洪姓男子（29歲），因染有施用三、四級毒品惡習，金山警分局19日持搜索票，搜索萬里野柳住處，查獲印有「海賊王羅賓」及「王老吉」圖樣等咖啡包毒品，意外發現2名蔡女、林女傳播妹一同施用毒品，4人依《毒品危害防制條例》移送基隆地檢署偵辦。

▲2男開毒趴叫傳播妹來助興　金山警查獲「海賊王」新興毒咖啡包。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2男開毒趴叫2傳播妹來助興，金山警查獲「海賊王」新興毒咖啡包。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方長期偵蒐李男及洪男，發現19日一同購買愷他命及毒咖啡包後，並相約蔡姓、林姓傳播妹共同施用。金山警分局偵查隊見時機成熟，報請檢察官向基隆地方法院聲請搜索票，展開大規模掃蕩行動。

警方19日出動多名警力，搜索萬里野柳住處，查獲李男及洪男持有愷他命2包、咖啡包11包，皆印有時下流行之「海賊王羅賓」及「王老吉」等圖樣，吸引年輕人食用，警訊後，2名李男、洪男依違反《毒品危害防制條例》移送基隆地檢署偵辦。另蔡姓、林姓傳播妹因為只有吸食未持有毒品，採驗尿液後函送法辦。

金山警分局長林詮峰表示，新興毒品除種類日新月異外，毒販也喜歡用流行圖案做為包裝，以吸引涉世未深的少年施用，在此呼籲民眾如有發現子女或親友持有疑似不明包裝之毒品，請主動和警方聯絡以防治毒品危害。

▲2男開毒趴叫傳播妹來助興　金山警查獲「海賊王」新興毒咖啡包。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼金山警查獲查獲印有「海賊王羅賓」及「王老吉」圖樣等咖啡包毒品。

▲2男開毒趴叫傳播妹來助興　金山警查獲「海賊王」新興毒咖啡包。（圖／記者郭世賢翻攝）

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