警循「朱雪璋模式」要求遣返槍手！兩岸有心結　今年返台人犯掛0

記者張君豪、陳以昇／綜合報導

新北市新店行刑式槍擊的涉案冷血槍手黃泳群（34歲、綽號勇仔）22日案發當天下午搭機逃往大陸廈門。專案小組證實，黃嫌因中國大陸邊境嚴格防疫措施，入境機場後就被送往防疫旅館隔離。目前台灣警方已透過《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》正式發函，請求陸方公安局協助逮捕、遣返涉案黃嫌，但迄今未獲陸方回應。

▲新店槍殺案黃姓槍手短暫駐足龍山寺，將犯案衣物送給遊民，全遭監視器拍下。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據台陸雙方議定的《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》規範，台陸合作打擊犯罪執行程序，須由刑事局兩岸科窗口，向中國公安部門遞交申請，經中國北京中央公安部第一局港澳台事務辦公室批准，分案給陸方地區公安單位執行。

▲新店槍殺案黃姓槍手逃出境，警方在機場航廈聯外道路水溝中撈起作案槍枝。（圖／記者陳以昇翻攝）

令人憂心的是，根據法務部及陸委會統計資料，從2009年「兩岸共打機制」執行到2021年9月底，中國公安遣返台灣通緝犯人數逐年降低，特別是民進黨政府2016年執政後否認「九二共識」，該年度「接押遣返刑事通緝犯人數」從往年平均6、70人驟降到僅13人，此後逐年遞減。

2017年到2020年間遣返刑事通緝犯人數更從13人逐年減少，到2020年全年度僅剩4人、2021年統計到10月底遣返人數居然掛0，讓人不免擔憂，隨著兩岸關係降到冰點，中國大陸已成為台灣重刑罪犯潛逃的犯罪天堂。

▲朱雪璋2020年9月遭公安逮捕遣返回台，步出松山機場。（圖／記者黃彥傑攝）

儘管近年來兩岸關係劇烈惡化，加上全球新冠肺炎疫情大流行，但刑事局去年9月曾化腐朽為神奇，透過「非正式」特殊管道，成功讓大陸廈門公安局依「非法入境罪嫌」逮捕「比武不成斷人腳筋」的朱雪璋。

據悉，當時中國廈門公安高層曾嚴囑台警高層「公安出手抓人，純屬警察打擊犯罪天職的義務幫忙，朱嫌押解返台事件切勿曝光」，但事後台灣檢警大動作披露此事，違背公安、台警私下互助的承諾默契，讓兩岸警界高層再次種下心結。

雖然新店行刑式開槍殺人命案，黃嫌確定在對岸廈門簡易旅館隔離，但台刑事局透過正式管道拍發赴陸遣返刑事通緝犯需求、也在雙方早年建立的微信通訊平台也提出要求，但陸方迄今「未讀未回」，槍手黃男遣返歸案是否生變，有待後續觀察。

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