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打球帶球棒沒問題！　徐國勇：這「四類人」帶危險物品會註記

▲▼律師林智群表示，想要自保不推薦準備球棒球棍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國內近日發生多起拿球棒聚眾鬥毆事件，內政部長徐國勇下令針對犯罪相關背景族群，攜帶無險物品將予以註記。（資料照／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡文鈴／綜合報導

社會治安亮紅燈！國內近日發生多起拿球棒聚眾鬥毆事件，令國人相當不安。行政院今（23）日召開治安會報，內政部長徐國勇特別強調，只針對四類人包括「幫派背景、博弈背景、電信詐欺、地下錢莊背景」，才會予以註記，一般民眾打球帶球棒沒問題。

徐國勇表示，「球棒是拿來打球的，不是用來打人的」，打球可以但打人不行，根據《刑法》150條規定，聚眾鬥毆、攜帶凶器或危險物品，都有加重處罰的規定。

徐國勇指出，警察實施臨檢時，針對幫派背景、博弈背景、電信詐欺、地下錢莊背景的族群，若發現攜帶危險物品，雖當下無犯罪行為無法偵查，但對於他們所攜帶的物品會予以註記，「一般人要打球帶球棒沒問題，是正當目的，不會因為帶球棒被註記沒這回事。」

徐國勇也說，「有暴利，就有暴力，當有利益，就會使用暴力」，從台中打人事件看來背後都是有博弈、網路簽賭等行為牽扯利益，才會使用球棒當工具討債，而警政署對相關份子，包括博弈、幫派、毒品、販毒組織，擁有槍械暴力份子，絕對會繩之以法。

▼內政部長徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇 法務部次長蔡碧仲。（圖／記者屠惠剛攝）

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