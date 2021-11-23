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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

超商店員規勸顧客戴口罩遭刺　監委指嚴重治安問題要查

記者林銘翰／台北報導

監察院23日表示，自5月新冠肺炎疫情警戒提升第三級至今，短短半年期間，先後於新北市、屏東縣、桃園市、台北市、台中市等地區，連續發生數起超商店員因勸導顧客佩戴口罩遭毆傷、挖眼等暴力事件，監察委員林國明、王麗珍認有進一步瞭解的必要，已經申請自動調查。

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）

桃園市龜山區一間超商21日清晨疑因店員規勸顧客戴口罩，引發犯嫌蔣姓男子不滿，竟在離開後返回持刀刺死店員。對此，監察院23日晚間發布新聞稿表示，媒體報導，11月間桃園市龜山區發生超商店員因勸導顧客佩戴口罩，遭持刀刺死的社會暴力案件，引發社會關注。

監察院指出，自5月新冠肺炎疫情警戒提升第三級至今，短短半年期間，先後於新北市、屏東縣、桃園市、台北市、台中市等地區，連續發生數起超商店員因勸導顧客佩戴口罩遭毆傷、挖眼等暴力事件，造成嚴重社會治安問題，引起社會大眾關注及輿論撻伐。

監察院說明，相關權責機關後續因應處置作為是否迅速允當，林國明、王麗珍認有進一步瞭解的必要，已經在今天申請自動調查。

林國明、王麗珍質疑，近來頻傳超商防疫暴力事件，部分加害人疑似合併精神疾病，造成社會人心惶恐，行政院所屬權責機關有無建立橫向聯繫處理機制，以降低犯罪率，以及內政部警政署有無建立對夜間工作者的保護機制，並加強夜間巡邏。

林國明、王麗珍指出，中央疫情指揮中心對於超商店家執行勸導未戴口罩者進入，有無建立相關準則、指引，以及勞動部所定「執行職務遭受不法侵害預防指引」是否足敷因應類此防疫暴力事件，有無檢討修正之必要。

林國明、王麗珍也說，行政院在2018年核定的社會安全網中對精神障礙者之列管機制及司法精神病院之設置，目前規劃執行情形如何，對於精神疾病患者，有無強化追蹤及預警機制，權責機關針對上開個案之後續因應處置作為，有無違法失職情事，均有深入調查瞭解必要。

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